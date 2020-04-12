Украла iPhone за 40 тыс. рублей пенсионерка в многофункциональном центре Новосибирска

65-летняя женщина пришла в МФЦ за справкой об отсутствии судимости и присвоила оставленный другим посетителем гаджет. Теперь ей грозит уголовная статья и срок за краж.

Пенсионерка созналась в краже телефона

Раскрыта кража в общественном месте Новосибирска, сообщили в воскресенье, 12 апреля, в управлении МВД по Новосибирской области.

25 марта в помещении многофункционального центра в Центральном районе один из посетителей оставил свой «Айфон», а когда вернулся за ним, то не обнаружил гаджета и обратился в полицию. По заявлению потерпевшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ущерб составил 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску установили, что кражу совершила одна из посетительниц центра — 65-летняя жительница Заельцовского района, которая пришла сюда за получением справки об отсутствии судимости. Пенсионерка созналась в совершении кражи и выдала похищенный «Айфон».

-Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, человек, который нашел оставленные кем-то вещи, такие как сотовый телефон, документы, деньги и другое, должен вернуть их законному владельцу, а если он неизвестен – обратиться в полицию или орган местного самоуправления и сообщить о найденном. В противном случае гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 158 Уголовного кодекса РФ за хищение чужого имущества, — отметили в полицейском ведомстве.