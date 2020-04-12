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Двое из 10 новых заболевших COVID-19 никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами в Новосибирской области

10:25 12.04.2020 Фото: pexels.com
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На утро 12 апреля заболели 10 человек: из них три женщины и семь мужчин. Всего болеют коронавирусом 38 человек в Новосибирской области.

Двое из 10 новых заболевших COVID 19 никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами в Новосибирской области
В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Двое из 10 новых заболевших COVID 19 никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами в Новосибирской области

37 человек наблюдают на коронавирус в Бердске на 12 апреля. COVID-19 в городе не выявленДвое из 10 новых заболевших COVID-19 никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами в Новосибирской областиЕщё 594 новостей

В Новосибирской области еще 10 случаев коронавируса

По данным оперативного штаба на 9 утра 12 апреля количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в регионе – 38. Коронавирус лабораторно подтвержден еще у 10 пациентов. Из них три женщины и семь мужчин.

Семь случаев – контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали. И один пациент – иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Круг их контактов определен, медицинское наблюдение за всеми установлено.

В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 28 человек диагноз лабораторно подтвержден. Напомним, 10 пациентов с коронавирусом уже здоровы и выписаны.

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От редакции

Сидите дома.

цукен, 12 апреля 2020 10:29
Вот поэтому и не нужно шастать по церквям и иконы лобызать. Сейчас основной канал заражения - от своих же сограждан.
Аноним, 12 апреля 2020 10:39
"Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали."

Опять всплыли "незаразные туристы" которые честно все "сидят дома"? Значит человек проехался в маршрутке или сходил в булочную, аптеку и вот он уже лучший друг коронавируса! Почему не установили? Так кто признается и получит добровольно ай-яй-яй по попе, за самоволку при домашнем аресте?

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