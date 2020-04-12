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Жертвы COVID-19: 14 человек умерли от коронавируса за 11 апреля в Москве

10:32 12.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Среди умерших — пациенты от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта.

Жертвы COVID 19: 14 человек умерли от коронавируса за 11 апреля в Москве
До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию

Среди умерших — пациенты от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 13 по 19 апреля в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Кроме того, с 15 апреля для передвижения по городу на личном или общественном транспорте нужно будет получить цифровой пропуск.

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От редакции

Берегите себя.

Covid-19, 12 апреля 2020 10:54
Все пациенты от 52 до 82 лет...
Умерших по России за все время - 106 человек. Остальные под подозрением!
Вы еще не осознаёте, как вас дурят мнимой опасностью пандемии, как миллионы людей лишаются работы, нарушаются торговые связи, сбивается цикл производств!
И всё это по прихоти глобалистов по созданию электронного рабства и Мирового правительства!
Аноним, 12 апреля 2020 11:13
Такое впечатление, что остальные болезни от которых также умирают люди в России, вдруг исчезли...

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