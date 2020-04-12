Ну, будем: выпили «бадягу» и умерли шесть друзей в Удмуртии

Назначены медицинские и химическая судебные экспертизы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели шести жителей г. Сарапула (ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По подозрению в совершении преступления, задержан 52-летний житель города Сарапула, передавший потерпевшим вещество под видом алкоголя, сообщает СК РФ.

По данным следствия, 10 апреля 2020 года в городе Сарапуле Удмуртской Республики в квартире обнаружены тела четверых местных жителей — двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 49 лет. Еще двое мужчин в возрасте 39 и 44 лет были доставлены в больницу, где через непродолжительное время скончались. Предварительная причина смерти — отправление неизвестным химическим веществом, которое они употребили накануне в качестве алкоголя.

В рамках первоначальных следственных действий следователями произведен осмотр места происшествия, изъяты канистры с остатками вещества, допрошен в качестве свидетеля местный житель, который также употреблял данное вещество и обращался за медицинской помощью. Назначены медицинские и химическая судебные экспертизы.

Следствием выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.