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Пропавшего 8-летнего мальчика нашли в час ночи в магазине Бердска. Он сбежал на самокате на прогулке в Академгородке

10:52 12.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Охрана торговой точки получила сигнал о проникновении и обнаружила ребенка в магазине. Он доехал до Бердска на автобусе. Мальчик уже сбегал из дома, за это он стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Пропавшего 8 летнего мальчика нашли в час ночи в магазине Бердска. Он сбежал на самокате на прогулке в Академгородке
Полицейские искали ребенка по всему Новосибирску, а он уехал в Бердск

Вечером 11 апреля в Советском районе Новосибирска пропал 8-летний мальчик. Он вышел погулять вместе с мамой и собакой. А когда настало время идти домой, ребенок воспользовался самокатом, который у него был с собой и уехал. Всю ночь мальчика искала полиция и волонтеры. Десятки людей предложили свою помощь в соцсетях.

Ребенок нашелся живым и здоровым в одном из магазинов Бердска, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МВД по Новосибирской области утром в воскресенье.

— Вечером в субботу обратилась жительница Советского района. Она рассказал, что во время прогулки пропал ее сын в возрасте 8 лет. Такое событие рассматривается как ЧП. Поэтому вся городская полиция подключилась к поиску. Ориентировка была доведена до патрулей, работающих на территории Новосибирска и пригорода. Около часа ночи поступила информация, что ребенок найден в одном из магазинов Бердска, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы регионального управления МВД Антон Сурнин.

Магазин уже был закрыт. Но ночью сработала сигнализация. Поэтому туда выехали сотрудники охранного предприятия. Пройдя по торговому залу и подсобным помещения, охранники нашли ребенка, который прятался между стеллажами. Видимо, на его движение сработала сигнализация. Немедленно на место обнаружения мальчика выехали полицейские, которые предали ребенка матери.

Как выяснилось, ребенок уехал в Бердск из Академгородка на общественном транспорте.

-Зашел в магазин, спрятался между стеллажами. Вечером магазин закрыли, не заметив ребенка, — отметил Сурнин.

Правоохранители сообщили, что пропавший мальчик уже состоит на учете в полиции. Как выяснилось, он и ранее убегал из дома. Но раньше его удавалось находить собственными силами. Вот и в этот раз он ослушался маму, которая не отпускала его дальше гулять. Семья, у которой он воспитывается, вполне благополучная. Однако в отношении матери будут проводить проверку — насколько она справляется с обязанностями по воспитанию сына.

— Сейчас проводим проверку по данному факту, — констатировал Сурнин.

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От редакции

Почему маленькие дети бегут из дома?

Аноним, 12 апреля 2020 11:01
Максимка? Опять зелёнкой перемазался? Недели три назад порывался он уже в бега, в 109 его оставили, ушёл под присмотром водителя обратно на Цветной. Но в мечтах у него Барнаул, так что даже не знаю, что матери посоветовать, как потеплеет, будут рецидивы.

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