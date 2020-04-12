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Впервые в истории США ввели во всех штатах «режим крупного бедствия»

11:14 12.04.2020 Фото: pixabay.com
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По последним данным, в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 519 453 человека, скончались 20 071 человек.

Впервые в истории США ввели во всех штатах режим крупного бедствия
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в твиттере.

«Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу», — написал он.

По последним данным, в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 519 453 человека, скончались 20 071 человек. В субботу США вышли на первое место в мире по числу жертв от инфекции COVID-19, обогнав Италию, передает РИА Новости.

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От редакции

Не соблюдают самоизоляцию?

Covid-19, 12 апреля 2020 11:23
Вот уж кому кому, а штатам доверять в этом плане нет никакого смысла.

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