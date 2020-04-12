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Розыск: Пропал без вести 87-летний работающий старик с амнезией в Новосибирске

13:11 12.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Он ушел с работы на Красном проспекте 3 марта 2020 года и до сих пор не вернулся домой. При себе мог иметь черную тряпичную сумку, служебный пропуск, социальную карту. Страдает потерей памяти. Ориентировка.

Розыск: Пропал без вести 87 летний работающий старик с амнезией в Новосибирске
Кулаков Геннадий Иванович 17.04.1932 года рождения

Отделом полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавший Кулаков Геннадий Иванович 17.04.1932 года рождения, который 3 марта 2020 года ушел с работы по адресу: ул. Красный проспект, 54, однако домой не вернулся. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Приметы: худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы прямые, седые. Страдает потерей памяти.

Был одет: шапка зимняя меховая, с козырьком, с опущенными ушами, куртка тряпичная до колен, с капюшоном, пиджак, брюки, зимние ботинки, вся одежда и обувь черного цвета. При себе мог иметь черную тряпичную сумку, служебный пропуск, социальную карту.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-19-02, 232-18-69.

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От редакции

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Аноним, 12 апреля 2020 13:27
В какой ещё стране мира человек в 87 лет ходит на работу?
Очень надеюсь, что всё хорошо обойдётся.
Аноним, 12 апреля 2020 14:28
В той стране, где хорошее здравохранение, качественные продукты и хорошая экология.
В таких странах люди живут долго и активно.
Разве не логично?
Аноним, 12 апреля 2020 13:52
Наивняк, вы полагаете, что он туда ходил из материальных соображений?
Красный-54 это Институт горного дела и, следовательно, вполне могли быть научные интересы. Но дорога туда из Советского р-на для 87-летнего, конечно, нагрузочна.
Слава, 12 апреля 2020 15:01
Почему так грубо - старик? Мужчина.

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