Розыск: Пропал без вести 87-летний работающий старик с амнезией в Новосибирске

Он ушел с работы на Красном проспекте 3 марта 2020 года и до сих пор не вернулся домой. При себе мог иметь черную тряпичную сумку, служебный пропуск, социальную карту. Страдает потерей памяти. Ориентировка.

Кулаков Геннадий Иванович 17.04.1932 года рождения

Отделом полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавший Кулаков Геннадий Иванович 17.04.1932 года рождения, который 3 марта 2020 года ушел с работы по адресу: ул. Красный проспект, 54, однако домой не вернулся. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Приметы: худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы прямые, седые. Страдает потерей памяти.

Был одет: шапка зимняя меховая, с козырьком, с опущенными ушами, куртка тряпичная до колен, с капюшоном, пиджак, брюки, зимние ботинки, вся одежда и обувь черного цвета. При себе мог иметь черную тряпичную сумку, служебный пропуск, социальную карту.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-19-02, 232-18-69.