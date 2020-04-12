Полные правила: где и что писать в заявлении на 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и России

Право на выплату распространяется даже на семьи, ранее уже использовавшие средства маткапитала. Смогут рассчитывать на деньги и те, у кого право на его получение только возникнет в период с 1 апреля по 1 июля нынешнего года. Например, если ребенок родится 30 июня, то семья сможет получить выплату за один месяц. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

В постановлении утверждаются правила осуществления ежемесячной выплаты. 5 тысяч рублей будут выплачиваться в апреле-июне на каждого ребенка до трех лет Во исполнение Указа Президента России от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» подписанным постановлением утверждены Правила осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал. Установлено, что ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей будет осуществляться в апреле – июне 2020 года на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Средства будут выплачиваться лицам, проживающим на территории России и имеющим право на господдержку, предусмотренную Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года, а также имевшим такое право и полностью распорядившимся этими средствами. Определён порядок подачи заявления о предоставлении выплаты в территориальный орган Пенсионного фонда, включающий в том числе возможность его подачи в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг или информационную систему Пенсионного фонда «Личный кабинет застрахованного лица», а также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Для получения ежемесячной выплаты можно будет обратиться с соответствующим заявлением в любое время до 1 октября 2020 года, но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату

П Р А В И Л А осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал



1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал (далее — ежемесячная выплата).

2. Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей осуществляется в апреле — июне 2020 г. лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии,

что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г., на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации.

3. Ежемесячная выплата при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, осуществляется следующим категориям граждан (далее — заявители): лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; лицам, имевшим право на дополнительные меры государственной

поддержки в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», полностью распорядившимся средствами материнского (семейного) капитала.

4. Для получения ежемесячной выплаты заявители или представители заявителей вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания с заявлением о предоставлении

ежемесячной выплаты (далее — заявление) в любое время до 1 октября 2020 г., но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату.

5. Заявление может быть направлено в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» или информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет застрахованного лица».

6. Заявление может быть подано в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а также в многофункциональный центр предоставления государственных



и муниципальных услуг с предъявлением следующих документов (их копий, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке):документы, удостоверяющие личность заявителя; документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя, — в случае подачи заявления через представителя заявителя.

7. При рассмотрении заявления территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в том числе путем запроса в соответствующие органы с использованием единой

системы межведомственного электронного взаимодействия и Единой государственной информационной системы социального обеспечения сведений о рождении (смерти) ребенка, представителе заявителя, фактах лишения родительских прав и иных сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении ежемесячной выплаты.

8. Датой приема заявления считается дата его регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.

9. В случае если право на дополнительные меры государственной поддержки возникло у ребенка (детей) по основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 3 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заявление может быть подано законным представителем ребенка (детей), если ежемесячная

выплата ранее не была получена законным представителем этого ребенка

(детей).

10. В заявлении указываются:

наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, в который представляется заявление; фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также его статус (мать, отец,



ребенок, мужчина — единственный усыновитель), контактный телефон.В случае изменения фамилии в скобках указывается фамилия, данная прирождении; страховой номер индивидуального лицевого счета;сведения о документе, удостоверяющем личность;фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты актовой записи орождении (номер, дата и наименование органа записи актов гражданскогосостояния, составившего запись), дата рождения, место рождения,гражданство, страховой номер индивидуального лицевого счета (приналичии) ребенка (детей), не достигшего (достигших) возраста 3 лет;сведения о реквизитах счета, открытого на заявителя или законногопредставителя несовершеннолетнего ребенка, для перечисленияежемесячной выплаты (наименование учреждения банка, банковскийидентификационный код (БИК), идентификационный номерналогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), номеркорреспондентского счета организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) получателя, номер счета, открытый на заявителя или законногопредставителя несовершеннолетнего ребенка, назначение платежа);сведения об ответственности за достоверность представленныхсведений.Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с проставлением даты заполнения заявления.

11. В случае подачи заявления представителем заявителя в заявлении дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 10 настоящих

Правил, указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя

в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

сведения о документе, удостоверяющем личность представителя



заявителя;сведения о документе, подтверждающем полномочия представителязаявителя (наименование, номер и серия документа, подтверждающегополномочия представителя заявителя, сведения об организации, выдавшейдокумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя, и датаего выдачи);страховой номер индивидуального лицевого счета.Указанные сведения подтверждаются подписью представителязаявителя с проставлением даты заполнения заявления.

12. Заявление подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления. По результатам рассмотрения заявления принимается решение об



удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации направляет в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятиярешения, соответствующее уведомление заявителю с указанием основанияотказа способом, позволяющим подтвердить факт и дату полученияуведомления.

13. Основаниями для полного или частичного (в случае, если в заявлении указаны сведения более чем об одном ребенке) отказа в удовлетворении заявления являются:



несоответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3настоящих Правил;лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношенииребенка (детей);смерть ребенка (детей), в связи с рождением которого (которых)возникло право на ежемесячную выплату;представление недостоверных сведений.

14. Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления, путем безналичного перечисления на счет

заявителя, открытый им в кредитной организации на территории Российской Федерации, в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

15. Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце.

16. В случае подачи заявления с 1 июля 2020 г. по 1 октября 2020 г.

ежемесячная выплата перечисляется одним платежом.