59 лет назад 12 апреля Юрий Гагарин впервые из землян покорил космос

139 лет назад (1881) император Александр III высочайше разрешил своим подданным свободный въезд и выезд за границу.

Гагарин провёл на околоземной орбите 108 минут. После одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Саратовской области

День космонавтики.

Международный день полёта человека в космос.

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур был осуществлён запуск ракеты-носителя «Восток», которая вывела на околоземную орбиту советский космический корабль с человеком на борту. Первым космонавтом Земли стал военный лётчик, старший лейтенант Юрий Гагарин. Пуском ракеты руководили Сергей Королёв, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.

Гагарин провёл на околоземной орбите 108 минут. После одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Саратовской области. Космонавт приземлился в 10 часов 55 минут по московскому времени.

14 апреля 1961 года указом Президиума Верховного Совета СССР Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза.

9 апреля 1962 года указом Президиума Верховного Совета 12 апреля был объявлен Днём космонавтики.

7 апреля 2011 года Генеральная ассамблея ООН провозгласило 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.

День войск противовоздушной обороны.

Учреждён указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

Впервые праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года и отмечался 11 апреля. В 1980 году празднование Дня войск ПВО было перенесено на второе воскресенье апреля.

71 год назад (1949) состоялась торжественная закладка фундамента Главного здания МГУ на Воробьёвых горах.

Решение о строительстве на Воробьёвых (тогда — Ленинских) горах здания для Московского университета было принято весной 1948 года. Уже в ноябре на совете МГУ были представлены эскизы и макет будущего «храма науки».

Строительство Главного здания МГУ началось в июле 1949 года и продолжалось четыре года. Оно является самым высоким из так называемых «сталинских высоток», достигает 183,2 метра в высоту (со шпилем — 240 метров) и имеет 34 этажа. Торжественное открытие Главного здания МГУ состоялось 1 сентября 1953 года.

77 лет назад (1943) был основан Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

12 апреля 1943 года вице-президент Академии наук СССР Александр Байков подписал распоряжение о создании Лаборатории № 2 АН СССР. Её возглавил учёный-физик академик АН СССР Игорь Курчатов.

В 1956 году лаборатория была преобразована в Институт атомной энергии Академии наук СССР, а спустя четыре года ему было присвоено имя Курчатова. В 1991 году указом Президента РСФСР институт преобразован в научный центр

Центр стал родоначальником множества уникальных технологий и научных направлений. Здесь были разработаны первый в Евразии атомный реактор, первая советская атомная и первая в мире водородная бомбы, первая в мире промышленная атомная электростанция. Кроме того в «Курчатовском институте» созданы основы термоядерной энергетики, промышленность по разделению изотопов, а также появилась сверхпроводимость, новое материаловедение, были решены актуальные проблемы фундаментальной физики.

В настоящее время основными направлениями деятельности научного центра являются безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия.

91 год назад (1929) была создана Национальная Туристическая Компания Интурист.

12 апреля 1929 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление об учреждении Всероссийское акционерное общество по приему иностранных туристов ВАО «Интурист». Его возглавил член Народного комиссариата внешней и внутренней торговли СССР Александр Сванидзе. Учредителями Интуриста стали Народный Комиссариат внешней и внутренней торговли СССР, Совторгфлот, Народный Комиссариат путей сообщения СССР и другие организации. Уставной капитал компании составил пять миллионов рублей.

На «Интурист» были возложены задачи по привлечению и обслуживанию иностранных туристов в СССР, организация встреч и сопровождения иностранных специалистов и членов их семей, которые приезжали в нашу страну по линии государственных органов, а также членов различных конгрессов и конференций.

Во времена СССР «Интурист» был главным туристическим оператором, который принимал иностранцев на всей территории Советского Союза.

Сегодня компания занимает около 10% на рынке въездного туризма, обслуживая свыше 400 тысяч туристов в год.

101 год назад (1919) в Москве прошёл первый коммунистический субботник.

В те годы советская Россия находилась в очень тяжёлом военном и экономическом положении. Одной из серьёзнейших проблем была плохая работа железных дорог, а в частности нехватка паровозов.

12 апреля 1919 года после окончания рабочего дня 15 работников депо станции Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги вышли ремонтировать паровозы. Они работали совершенно бесплатно. Как было написано в протоколе партийной ячейки, «работу начали в 8 вечера и закончили в 6 утра».

10 мая 1919 года в Москве прошёл первый массовый субботник, на который вышли уже 205 человек.

Тогда же в словаре появилось и новое слово «субботник» — добровольное и бесплатное коллективное выполнение в сверхурочное время общественно-полезного трудового задания, происходившее по субботам.

101 год назад (1919) был открыт Петроградский государственный театр марионеток (ныне — Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е. С. Деммени).

Он был создан в 1918 году группой петроградских художников во главе с Любовью Шапориной-Яковлевой.

12 апреля 1919 года спектаклем «Сказка о Царе Салтане» в постановке Евгения Деммени первый в России профессиональный театр кукол был открыт. В середине 1930-х годов он получил собственное здание на Невском проспекте.

Сегодня в репертуаре театра спектакли, созданные по произведениям русских и зарубежных авторов, разных по стилям и жанрам. В постановках используются практически все известные виды кукол: марионетки, петрушки, куклы на тростях и другие.

102 года назад (1918) Совет народных комиссаров принял декрет «О памятниках Республики».

Документом предусматривалось снятие с улиц памятников «в честь царей и их слуг» и вместо них разработать проекты монументов «для ознаменования великих дней Российской социалистической революции». Также СНК рекомендовал до 1 мая убрать «некоторые наиболее уродливые истуканы» и установить «первые модели новых памятников на суд масс».

В соответствии с декретом, в Москве, Петрограде и других крупных городах были снесены памятники: Александру II и Александру III, великому князю Сергею Александровичу, генералу М.Д. Скобелеву и ряд других.

Летом 1918 года был утвержден список лиц, которым предполагалось поставить памятники. В перечень из 66 имён были включены, помимо основоположников марксизма, зарубежные революционеры и общественные деятели, начиная с древнеримской эпохи.

139 лет назад (1881) император Александр III высочайше разрешил своим подданным свободный въезд и выезд за границу.

К началу XIX века из Российской империи выехало 921 тысяча человек, а въехало уже более одного миллиона.

159 лет назад (1861) в Санкт-Петербурге была основана Александровская больница.

12 апреля 1861 года император Александр II издан именной Указ «Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861 года (19.02.1861 года был подписан Манифест об освобождении крестьян от крепостного права — прим. редактора)». Для больницы было построено на набережной Фонтанки по проекту архитектора А. Штрома.

После Октябрьской революции лечебное заведение было переименовано в больницу «в память 25 Октября», а в 1992 году власти города приняли решение возвратить больнице прежнее название.

Сегодня это одно из старейших лечебных учреждений города размещается в специально построенном для него здании на проспекте Солидарности.

В Александровской больнице работает 550 врачей, из них 45 кандидатов медицинских наук и 6 докторов медицинских наук.

150 лет назад (1870) начала работать Индоевропейская телеграфная линия.

В конце XIX века Британская империя, используя достижения научно-технического прогресса, решила обеспечить связь со всеми своими далёкими колониальными владениями. Прокладку телеграфного кабеля прямого сообщения из Британии в Индию через Германию, западные губернии России, Крым, Кавказ и Персию (ныне — Иран) начала в 1867 году фирма «Сименс и Гальске». Протяженность телеграфной линии составляла 11 тысяч километров.

12 апреля 1870 года из Лондона по Индоевропейской телеграфной линии была отправлена первая телеграмма. Она содержала текст гимна «Боже, храни королеву» и табель заработной платы телеграфистов. Линия телеграфа была официально закрыта в 1931 году.

387 лет назад (1633) в Риме начался процесс над Галилео Галилеем.

Суд инквизиции обвинял учёного в признании «ложного учения» Николая Коперника, о том, что «Солнце, а не Земля, находится в центре мира, и что последняя движется, в том числе совершает оборот вокруг Солнца за один год».

Суд над Галилеем длился почти два месяца. 22 июня учёный был признан «сильно заподозренным в ереси». Он был вынужден зачитать текст отречения и провести пять месяцев в заключении. До конца жизни Галилео находился под домашним арестом и надзором инквизиции.

Справедливость восторжествовала только спустя более 350 лет. В 1979 года папа римский Иоанн-Павел II официально признал решение, вынесенное инквизицией в 1633 году ошибочным. Он реабилитировал Галилея и публично принес ему извинения.

Источник: ПГ