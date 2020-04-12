Полный порядок оформления цифрового пропуска в Москве с 15 апреля

Собянин объяснил правила оформления цифрового пропуска в Москве

Обращение мэра Сергея Собянина к москвичам об оформлении пропусков — по ссылке.

Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве

1. Порядок оформления и использования цифровых пропусков для



передвижения по территории города Москвы в период действия режимаповышенной готовности в городе Москве (далее – Порядок) устанавливаетотдельные меры по обеспечению соблюдения режима повышеннойготовности в городе Москве.2. С 15 апреля 2020 г. граждане вправе находиться вне места своегопроживания (пребывания) в случаях, предусмотренных указом Мэра Москвыот 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»(далее – указ Мэра Москвы), при соблюдении требований, установленныхнастоящим Порядком.3. Возможность нахождения граждан вне места проживания(пребывания) и передвижения с использованием транспортных средств (втом числе транспорта общего пользования, включая железнодорожныйтранспорт и метрополитен, легковых и грузовых транспортных средств)подтверждается:3.1. Цифровым пропуском для передвижения по территории городаМосквы (далее – цифровой пропуск), оформляемым в соответствии снастоящим Порядком, при предъявлении документа, удостоверяющеголичность. Цифровой пропуск может быть предъявлен как в бумажном виде,так и в электронном виде на индивидуальном техническом устройстве(мобильный телефон или иное носимое устройство).3.2. Служебным удостоверением, в том числе удостоверениемличности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих илиц, замещающих государственные и муниципальные должности,удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанныхлиц, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющимличность и полномочия журналиста, удостоверением частного охранника,личной карточкой охранника. При этом граждане, следующие совместно сгражданами, имеющими служебное удостоверение, не освобождаются отобязанности иметь цифровые пропуска.3.3. Цифровым пропуском, предусмотренным в качествеподтверждения нахождения граждан вне места проживания (пребывания),оформленным в порядке, установленном уполномоченными органами властиМосковской области.4. Для передвижения по территории города Москвы с использованиемлюбых видов транспорта граждане обязаны иметь при себе цифровойпропуск, оформленный в соответствии с настоящим Порядком, заисключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка:4.1. Для передвижения по территории города Москвы сиспользованием любых видов транспорта в целях осуществления трудовойдеятельности или оказания услуг (выполнения работ) по гражданскоправовым договорам оформляется цифровой пропуск со сроком действия до30 апреля 2020 г. без ограничений по количеству поездок и маршрутупередвижения. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязансообщить следующие сведения:4.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).4.1.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа,удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.4.1.3. Контактный номер телефона.4.1.4. Адрес электронной почты (по желанию).4.1.5. Государственный регистрационный номер транспортногосредства, с использованием которого осуществляется передвижение(представление данных сведений не является обязательным в случаепередвижения на транспорте общего пользования, включаяжелезнодорожный транспорт и метрополитен, и (или) легковом такси).4.1.6. Номер электронной карты для оплаты проезда на транспортеобщего пользования и услуг городских сервисов (карты «Тройка» и«Стрелка») (при наличии).4.1.7. Наименование организации независимо от формы собственностии индивидуального предпринимателя, для участия в деятельности которогооформляется цифровой пропуск (далее также – работодатель).4.1.8. Идентификационный номер налогоплательщика работодателя (неявляется обязательным для медицинских организаций).4.2. Для передвижения по территории города Москвы сиспользованием любых видов транспорта в целях получения медицинскойпомощи в медицинских организациях оформляется цифровой пропусксроком на один календарный день без ограничения количества пропусков втечение календарной недели. Для оформления цифрового пропускагражданин обязан сообщить следующие сведения:4.2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).4.2.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа,удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.4.2.3. Дата рождения.4.2.4. Контактный номер телефона.4.2.5. Адрес электронной почты (по желанию).4.2.6. Государственный регистрационный номер транспортногосредства, с использованием которого осуществляется передвижение(представление данных сведений не является обязательным в случаепередвижения на транспорте общего пользования, включаяжелезнодорожный транспорт и метрополитен, и (или) легковом такси).4.2.7. Номер электронной карты для оплаты проезда на транспортеобщего пользования и услуг городских сервисов (карты «Тройка» и«Стрелка») (при наличии).4.2.8. Наименование медицинской организации.4.2.9. Маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания)гражданина и фактический адрес медицинской организации).4.3. Для передвижения по территории города Москвы сиспользованием любых видов транспорта в целях, не указанных в пунктах4.1 и 4.2 настоящего Порядка, оформляется цифровой пропуск сроком наодин календарный день. Оформление цифрового пропуска для указанныхцелей допускается не более двух раз в календарную неделю. Для оформленияцифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:4.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).4.3.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа,удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.4.3.3. Контактный номер телефона.4.3.4. Адрес электронной почты (по желанию).4.3.5. Государственный регистрационный номер транспортногосредства, с использованием которого осуществляется передвижение(представление данных сведений не является обязательным в случаепередвижения на транспорте общего пользования, включаяжелезнодорожный транспорт и метрополитен, и (или) легковом такси).4.3.6. Номер электронной карты для оплаты проезда на транспортеобщего пользования и услуг городских сервисов (карты «Тройка» и«Стрелка») (при наличии).4.3.7. Цель передвижения с учетом ограничений, установленныхуказом Мэра Москвы.4.3.8. Маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания)гражданина и фактический адрес места назначения).5. Получение цифрового пропуска осуществляется с 13 апреля 2020 г.на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте Мэра иПравительства Москвы, по телефону Единой справочной службыПравительства Москвы +7 (495) 777-77-77 или путем отправки сообщения наспециальный короткий номер 7377.6. Передвижение граждан с использованием легкового такси,включенного в реестр выданных разрешений на осуществление деятельностипо перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории городаМосквы, допускается при условии обеспечения проверки наличия упассажира цифрового пропуска, разрешающего передвижение посоответствующему маршруту.7. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории городаМосквы, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещениеМосковской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии снастоящим Порядком. В этом случае цифровой пропуск, выданный всоответствии с настоящим Порядком, является основанием дляпередвижения по территории города Москвы и территории Московскойобласти.8. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории городаМосквы, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещениедругих субъектов Российской Федерации, за исключением Московскойобласти, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящимПорядком для передвижения по территории города Москвы и (или)территории Московской области. В этом случае цифровой пропуск,выданный в соответствии с настоящим Порядком, является основанием дляпередвижения по территории города Москвы и территории Московскойобласти. Порядок передвижения по территориям других субъектовРоссийской Федерации, за исключением Московской области,устанавливается органами власти соответствующего субъекта РоссийскойФедерации.9. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московскойобласти, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещениегорода Москвы, оформляют цифровой пропуск в соответствии с порядком,установленным уполномоченными органами власти Московской области. Вэтом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с указаннымпорядком, является основанием для передвижения по территории городаМосквы.10. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории другихсубъектов Российской Федерации, за исключением Московской области, дляпередвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы,оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком.11. Установить, что:11.1. Требования настоящего Порядка не распространяются на лиц, недостигших возраста 14 лет.11.2. Передвижение по территории города Москвы без использованиятранспортных средств осуществляется без оформления цифрового пропускапри условии соблюдения требований и ограничений, установленных указомМэра Москвы.12. Консультирование по вопросам получения цифрового пропускаосуществляется по телефону Единой справочной службы ПравительстваМосквы +7 (495) 777-77-77.13. Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой кодформата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, первая секция которого соответствуетдате истечения срока действия цифрового пропуска, обеспечивает проверкупредставленных сведений и подлежит использованию для передвижения всоответствии с представленными гражданином сведениями.14. Основаниями для прекращения (аннулирования) цифровогопропуска являются:14.1. Выявление факта представления при оформлении цифровогопропуска недостоверных сведений.14.2. Использование цифрового пропуска с нарушением требований,установленных настоящим Порядком.14.3. Нарушение требований режима повышенной готовности.15. Порядок оформления цифрового пропуска устанавливаетсяДепартаментом информационных технологий города Москвы.16. За нарушение требований нормативных правовых актов,направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности натерритории города Москвы, в том числе за представление недостоверныхсведений, нарушившее лицо подлежит привлечению к ответственности,предусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации изаконодательством об административных правонарушениях.