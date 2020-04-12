Полный порядок оформления цифрового пропуска в Москве с 15 апреля

Обращение мэра Сергея Собянина к москвичам об оформлении пропусков — по ссылке.
Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве
1. Порядок оформления и использования цифровых пропусков для
повышенной готовности в городе Москве (далее – Порядок) устанавливает
отдельные меры по обеспечению соблюдения режима повышенной
готовности в городе Москве.
2. С 15 апреля 2020 г. граждане вправе находиться вне места своего
от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»
(далее – указ Мэра Москвы), при соблюдении требований, установленных
настоящим Порядком.
3. Возможность нахождения граждан вне места проживания
том числе транспорта общего пользования, включая железнодорожный
транспорт и метрополитен, легковых и грузовых транспортных средств)
подтверждается:
3.1. Цифровым пропуском для передвижения по территории города
настоящим Порядком, при предъявлении документа, удостоверяющего
личность. Цифровой пропуск может быть предъявлен как в бумажном виде,
так и в электронном виде на индивидуальном техническом устройстве
(мобильный телефон или иное носимое устройство).
3.2. Служебным удостоверением, в том числе удостоверением
личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и
лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных
личность и полномочия журналиста, удостоверением частного охранника,
личной карточкой охранника. При этом граждане, следующие совместно с
гражданами, имеющими служебное удостоверение, не освобождаются от
обязанности иметь цифровые пропуска.
подтверждения нахождения граждан вне места проживания (пребывания),
оформленным в порядке, установленном уполномоченными органами власти
Московской области.
4. Для передвижения по территории города Москвы с использованием
пропуск, оформленный в соответствии с настоящим Порядком, за
исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка:
4.1. Для передвижения по территории города Москвы с
использованием любых видов транспорта в целях осуществления трудовой
30 апреля 2020 г. без ограничений по количеству поездок и маршруту
передвижения. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан
сообщить следующие сведения:
4.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1.3. Контактный номер телефона.
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4.1.5. Государственный регистрационный номер транспортного
средства, с использованием которого осуществляется передвижение
(представление данных сведений не является обязательным в случае
передвижения на транспорте общего пользования, включая
4.1.6. Номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте
общего пользования и услуг городских сервисов (карты «Тройка» и
«Стрелка») (при наличии).
4.1.7. Наименование организации независимо от формы собственности
оформляется цифровой пропуск (далее также – работодатель).
4.1.8. Идентификационный номер налогоплательщика работодателя (не
является обязательным для медицинских организаций).
4.2. Для передвижения по территории города Москвы с
помощи в медицинских организациях оформляется цифровой пропуск
сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в
течение календарной недели. Для оформления цифрового пропуска
гражданин обязан сообщить следующие сведения:
4.2.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2.3. Дата рождения.
4.2.5. Адрес электронной почты (по желанию).
4.2.6. Государственный регистрационный номер транспортного
средства, с использованием которого осуществляется передвижение
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передвижения на транспорте общего пользования, включая
железнодорожный транспорт и метрополитен, и (или) легковом такси).
4.2.7. Номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте
общего пользования и услуг городских сервисов (карты «Тройка» и
4.2.8. Наименование медицинской организации.
4.2.9. Маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания)
гражданина и фактический адрес медицинской организации).
4.3. Для передвижения по территории города Москвы с
4.1 и 4.2 настоящего Порядка, оформляется цифровой пропуск сроком на
один календарный день. Оформление цифрового пропуска для указанных
целей допускается не более двух раз в календарную неделю. Для оформления
цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:
4.3.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3.3. Контактный номер телефона.
4.3.5. Государственный регистрационный номер транспортного
средства, с использованием которого осуществляется передвижение
(представление данных сведений не является обязательным в случае
передвижения на транспорте общего пользования, включая
4.3.6. Номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте
общего пользования и услуг городских сервисов (карты «Тройка» и
«Стрелка») (при наличии).
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указом Мэра Москвы.
4.3.8. Маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания)
гражданина и фактический адрес места назначения).
5. Получение цифрового пропуска осуществляется с 13 апреля 2020 г.
Правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы
Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 или путем отправки сообщения на
специальный короткий номер 7377.
6. Передвижение граждан с использованием легкового такси,
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города
Москвы, допускается при условии обеспечения проверки наличия у
пассажира цифрового пропуска, разрешающего передвижение по
соответствующему маршруту.
Москвы, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение
Московской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с
настоящим Порядком. В этом случае цифровой пропуск, выданный в
соответствии с настоящим Порядком, является основанием для
области.
8. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории города
Москвы, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение
других субъектов Российской Федерации, за исключением Московской
Порядком для передвижения по территории города Москвы и (или)
территории Московской области. В этом случае цифровой пропуск,
выданный в соответствии с настоящим Порядком, является основанием для
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области. Порядок передвижения по территориям других субъектов
Российской Федерации, за исключением Московской области,
устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской
Федерации.
области, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение
города Москвы, оформляют цифровой пропуск в соответствии с порядком,
установленным уполномоченными органами власти Московской области. В
этом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с указанным
Москвы.
10. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории других
субъектов Российской Федерации, за исключением Московской области, для
передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы,
11. Установить, что:
11.1. Требования настоящего Порядка не распространяются на лиц, не
достигших возраста 14 лет.
11.2. Передвижение по территории города Москвы без использования
при условии соблюдения требований и ограничений, установленных указом
Мэра Москвы.
12. Консультирование по вопросам получения цифрового пропуска
осуществляется по телефону Единой справочной службы Правительства
13. Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код
формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, первая секция которого соответствует
дате истечения срока действия цифрового пропуска, обеспечивает проверку
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соответствии с представленными гражданином сведениями.
14. Основаниями для прекращения (аннулирования) цифрового
пропуска являются:
14.1. Выявление факта представления при оформлении цифрового
14.2. Использование цифрового пропуска с нарушением требований,
установленных настоящим Порядком.
14.3. Нарушение требований режима повышенной готовности.
15. Порядок оформления цифрового пропуска устанавливается
16. За нарушение требований нормативных правовых актов,
направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на
территории города Москвы, в том числе за представление недостоверных
сведений, нарушившее лицо подлежит привлечению к ответственности,
законодательством об административных правонарушениях.
У людей своя голова на плечах,зачем такие меры?