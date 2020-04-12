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Требуют дать школьникам доучиться до конца учебного года родители в России

13:23 12.04.2020 Фото: pxhere.com
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Ранее в условиях распространения коронавируса COVID-19 правительство разрешило отправить младшие и средние классы отдыхать досрочно. Учебные заведения могут сами выбрать дату начала каникул. Но родители опасаются, что дети потеряют в знаниях.

Требуют дать школьникам доучиться до конца учебного года родители в России
Бердские дети пытаются учиться в условиях самоизоляции

Нужно не заканчивать учебный год досрочно, а обеспечить школьникам возможность доучиться и не потеряли в знаниях. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, директор Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности Ольга Леткова.

Досрочно завершать учебный год во всех школах страны не планируется. Об этом рассказал СМИ заместитель министра просвещения России Виктор Басюк. В первую очередь это касается старшеклассников. Напомним, ранее в условиях распространения коронавируса COVID-19 правительство разрешило отправить младшие и средние классы отдыхать досрочно. Учебные заведения могут сами выбрать дату начала каникул.

«Почему нужно заканчивать учебный год досрочно, если еще неизвестно, как развернется вопрос с коронавирусом. Пока мы на каникулах до 30 апреля, почему дети не должны ходить в школу в мае. Нужно обеспечить детям возможность нормально отучиться. Нынешние дистанционные системы обучения показывают себя отрицательно, они не отработаны. Ребята практически лишены возможности заниматься. В этой связи нужны меры, которые помогли бы ребятам освоить программу, чтобы ребята не потеряли в знаниях», – считает Ольга Леткова.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», из-за распространения коронавируса бердские школьники с 18 марта ушил на каникулы, а с 6 апреля начали дистанционное обучение. Кроме того, были перенесены сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Однако губернатор Новосибирской области Травников разрешил с 13 апреля выйти на занятия ученикам сельских школ. Школьники Бердска продолжат дистанционное обучение, которое вызывает массу нареканий у родительской общественности.

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От редакции

Дети забудут все, чему учились?

Аноним, 12 апреля 2020 14:02
Мне кажется дети не забудут
НВР:
Аноним, 12 апреля 2020 14:29
Баранами управлять проще.

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