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Родителей 8-летнего ночного беглеца с самокатом из Академгородка в Бердск проверит полиция

13:46 12.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вневедомственная охрана Росгвардии обнаружила ребенка в час ночи в магазине, где он прятался после закрытия. По данным регионального главка МВД, в отношении малолетнего никаких противоправных действий в период его побега не совершалось.

Родителей 8 летнего ночного беглеца с самокатом из Академгородка в Бердск проверит полиция
Росгвардия нашла беглеца ночью в бердском магазине

В ночь на 12 апреля найден пропавший в Советском районе мальчик, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Накануне вечером  в отдел полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратилась женщина с заявлением о пропаже во время прогулки ее 8-летнего ребенка.

Сотрудниками полиции был незамедлительно организован комплекс мероприятий по розыску ребенка, в котором задействовались инспекция по делам несовершеннолетних, уголовный розыск, участковые уполномоченные и другие службы полиции, а также волонтеры. Ориентировка на пропавшего мальчика была доведена до всех экипажей полиции, патрулирующих территорию Новосибирска и пригорода, а также распространена в средствах массовой информации.

Пропавший мальчик был обнаружен 12 апреля около 1.00 в одном из магазинов Бердска сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, прибывшими на сработку тревожной сигнализации. Выехавшие на место сотрудники полиции забрали ребенка из магазина и передали матери. Предварительно установлено, что мальчик, оставшись без присмотра, уехал на общественном транспорте в Бердск, где зашел в магазин и, спрятавшись, остался там после закрытия.

-В настоящее время по данному факту инспекцией по делам несовершеннолетних отдела полиции №10 «Советский» проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Предварительно установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении мальчика не совершалось, — уточнили в пресс-службе полицейского ведомства.

Ребенок вышел погулять вместе с мамой и собакой. А когда настало время идти домой, ребенок воспользовался самокатом, который у него был с собой и уехал. Всю ночь мальчика искала полиция и волонтеры. Десятки людей предложили свою помощь в соцсетях.

Как выяснилось, ребенок уехал в Бердск из Академгородка на общественном транспорте.

Правоохранители сообщили, что пропавший мальчик уже состоит на учете в полиции. Как выяснилось, он и ранее убегал из дома. Но раньше его удавалось находить собственными силами. Вот и в этот раз он ослушался маму, которая не отпускала его дальше гулять. Семья, у которой он воспитывается, вполне благополучная. Однако в отношении матери будут проводить проверку — насколько она справляется с обязанностями по воспитанию сына.

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