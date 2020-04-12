12.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Без респираторов и противочумных костюмов: Рассказал, как возил 20 вернувшихся из Таиланда заразившийся COVID-19 фельдшер в Новосибирске

14:17 12.04.2020 Фото: Nso.ru
1 0

Медик заболел, потому что не хватало средств защиты: выдали простую маску и одноразовый халат, когда бригада отправилась к прибывшим из-за рубежа. Он сам попал в больницу и переживает, где теперь брать деньги, кредиты платить надо.

Без респираторов и противочумных костюмов: Рассказал, как возил 20 вернувшихся из Таиланда заразившийся COVID 19 фельдшер в Новосибирске
В момент доставки заразившегося медика капсула было сломана
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Без респираторов и противочумных костюмов: Рассказал, как возил 20 вернувшихся из Таиланда заразившийся COVID 19 фельдшер в Новосибирске

Скончались от коронавируса 24 человека за сутки к 12 апреля в России. Всего умерли 130 заболевших COVID-19 россиянЗаразились 1 780 108 человек COVID-19 в мире на 12 апреля. Прирост за сутки 84 104 случаяЕщё 599 новостей

Среди новосибирских пациентов с коронавирусом теперь — и фельдшер скорой помощи. Сначала, после контакта с больной пациенткой, его отправили на карантин, теперь, когда тест показал наличие вируса, положили в инфекционную больницу. Из интервью, которое Дмитрий дал КП-Новосибирск, становится понятно, почему уязвимым для болезни оказался даже врач.

«На тот момент, когда я работал, то есть до моего карантина, у нас было две инфекционные бригады, состоящие из фельдшера и водителя. Бригады ездили к тем, кто прибыл из других стран (например, из Таиланда) и к тем, кто с ними контактировал. Из оснащения у нас был одноразовый халат хирургический, одноразовая обычная маска, очки, перчатки, антисептик. Но сами понимаете, это — как слону дробина на самом деле, — рассказал Дмитрий. — Я свозил в инфекционную больницу человек двадцать. И только у одной пациентки официально подтвердился диагноз. Приехала из Таиланда. По возрасту входила в группу риска. Остальное — конфиденциально. Выяснилось что у нее — положительный тест. Моему начальству сообщают, что есть такой пациент, которого привезли сотрудники скорой, и что доктор — контактный, его надо изолировать.

Я находился дома. Мне заведующая позвонила, все объяснила. Сказала, что на следующий день должен прийти терапевт, взять мазки. Она пришла, взяла, выписала больничный. Я и моя девушка остались на карантине. 10 апреля был последний день карантина — 14 суток прошло — а мне позвонили и сказали, что вторые мазки — «положительные». Приехали мои коллеги, увезли в инфекционную больницу.

Единственное, о чем переживаю — где деньги брать? Моя девушка работает неофициально и она — со мной в инфекционной больнице, потому что контактировала со мной. То есть сейчас у нее нет заработка — никакого. Тоже в медицине работает, только в частной, неофициально. А у нас кредиты и прочее.

На момент моей доставки капсула была сломана. По-моему, молния не работала у нее. Коллегу одели во все, что можно. В бахилы, в нарукавники, во все. А мы были в масках и перчатках. Машину после нас обрабатывали.

Бабушку ту 23 марта я увез, а мазки взяли у меня 28 утром, и с этого дня — карантин».

Он рассказал, что чувствует себя нормально:

-Один день, или два было немного тяжеловато дышать. Такое ощущение, как будто ты лежишь, а кот сидит на груди. Окно открываешь, и нормально себя чувствуешь.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Здравоохранение не щадит медиков в борьбе с коронавирусом?

аноним, 12 апреля 2020 14:51
Что и следовало ожидать. Это только по ТВ у нас всё прекрасно, а на самом деле наше здравоохранение совершенно не готово к эпидемии. Не дай бог, у нас начнется, как в Москве, мы тут все встрянем по полной программе! А судя по тому с какой скоростью прибавляется количество заболевших, и учитывая действия нашего губернатора нас ждёт стремительное распространение этой заразы. Ждёмс...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПровалился асфальт на проезжей части по ул. Первомайской в Бердске
15:58 12-04-2020
Провалился асфальт на проезжей части по ул. Первомайской в Бердске
Видео массовых побоищ в очередях за продуктами в Турции попали в Сеть
15:45 12-04-2020
Видео массовых побоищ в очередях за продуктами в Турции попали в Сеть
Скончались от коронавируса 24 человека за сутки к 12 апреля в России. Всего умерли 130 заболевших COVID-19 россиян
15:30 12-04-2020
Скончались от коронавируса 24 человека за сутки к 12 апреля в России. Всего умерли 130 заболевших COVID-19 россиян
БердскПропавшего 8-летнего мальчика нашли в час ночи в магазине Бердска. Он сбежал на самокате на прогулке в Академгородке 6
15:22 12-04-2020
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли в час ночи в магазине Бердска. Он сбежал на самокате на прогулке в Академгородке
Заразились 1 780 108 человек COVID-19 в мире на 12 апреля. Прирост за сутки 84 104 случая
15:17 12-04-2020
Заразились 1 780 108 человек COVID-19 в мире на 12 апреля. Прирост за сутки 84 104 случая
БердскДым над Бердском: Сжигают сухую траву военные возле аэродрома "Бердск-Центральный"
15:02 12-04-2020
Дым над Бердском: Сжигают сухую траву военные возле аэродрома
Устал бороться с коронавирусом на Украине Зеленский
14:46 12-04-2020
Устал бороться с коронавирусом на Украине Зеленский
БердскСезон охоты отменят из-за коронавируса весной-2020 в Новосибирской области 1
14:36 12-04-2020
Сезон охоты отменят из-за коронавируса весной-2020 в Новосибирской области
Без респираторов и противочумных костюмов: Рассказал, как возил 20 вернувшихся из Таиланда заразившийся COVID-19 фельдшер в Новосибирске 1
14:17 12-04-2020
Без респираторов и противочумных костюмов: Рассказал, как возил 20 вернувшихся из Таиланда заразившийся COVID-19 фельдшер в Новосибирске
БердскРодителей 8-летнего ночного беглеца с самокатом из Академгородка в Бердск проверит полиция
13:46 12-04-2020
Родителей 8-летнего ночного беглеца с самокатом из Академгородка в Бердск проверит полиция