Без респираторов и противочумных костюмов: Рассказал, как возил 20 вернувшихся из Таиланда заразившийся COVID-19 фельдшер в Новосибирске

Медик заболел, потому что не хватало средств защиты: выдали простую маску и одноразовый халат, когда бригада отправилась к прибывшим из-за рубежа. Он сам попал в больницу и переживает, где теперь брать деньги, кредиты платить надо.

В момент доставки заразившегося медика капсула было сломана

Среди новосибирских пациентов с коронавирусом теперь — и фельдшер скорой помощи. Сначала, после контакта с больной пациенткой, его отправили на карантин, теперь, когда тест показал наличие вируса, положили в инфекционную больницу. Из интервью, которое Дмитрий дал КП-Новосибирск, становится понятно, почему уязвимым для болезни оказался даже врач.

«На тот момент, когда я работал, то есть до моего карантина, у нас было две инфекционные бригады, состоящие из фельдшера и водителя. Бригады ездили к тем, кто прибыл из других стран (например, из Таиланда) и к тем, кто с ними контактировал. Из оснащения у нас был одноразовый халат хирургический, одноразовая обычная маска, очки, перчатки, антисептик. Но сами понимаете, это — как слону дробина на самом деле, — рассказал Дмитрий. — Я свозил в инфекционную больницу человек двадцать. И только у одной пациентки официально подтвердился диагноз. Приехала из Таиланда. По возрасту входила в группу риска. Остальное — конфиденциально. Выяснилось что у нее — положительный тест. Моему начальству сообщают, что есть такой пациент, которого привезли сотрудники скорой, и что доктор — контактный, его надо изолировать.

Я находился дома. Мне заведующая позвонила, все объяснила. Сказала, что на следующий день должен прийти терапевт, взять мазки. Она пришла, взяла, выписала больничный. Я и моя девушка остались на карантине. 10 апреля был последний день карантина — 14 суток прошло — а мне позвонили и сказали, что вторые мазки — «положительные». Приехали мои коллеги, увезли в инфекционную больницу.

Единственное, о чем переживаю — где деньги брать? Моя девушка работает неофициально и она — со мной в инфекционной больнице, потому что контактировала со мной. То есть сейчас у нее нет заработка — никакого. Тоже в медицине работает, только в частной, неофициально. А у нас кредиты и прочее.

На момент моей доставки капсула была сломана. По-моему, молния не работала у нее. Коллегу одели во все, что можно. В бахилы, в нарукавники, во все. А мы были в масках и перчатках. Машину после нас обрабатывали.

Бабушку ту 23 марта я увез, а мазки взяли у меня 28 утром, и с этого дня — карантин».

Он рассказал, что чувствует себя нормально:

-Один день, или два было немного тяжеловато дышать. Такое ощущение, как будто ты лежишь, а кот сидит на груди. Окно открываешь, и нормально себя чувствуешь.