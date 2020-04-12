Сезон охоты отменят из-за коронавируса весной-2020 в Новосибирской области

Обычно весенняя охота стартует в регионе с отстрела дичи в середине апреля. Предполагается, что постановление на тему запрета в областном правительстве подпишут 13 апреля.

Добывать дичь охотники могут только при наличии путевки

Из-за угрозы распространения коронавируса в Новосибирской области отменят сезон весенней охоты. Предполагается, что постановление на эту тему будет подписано в понедельник, 13 апреля, в региональном правительстве.

Обычно сезон охоты весной в Новосибирской области начинается в середине апреля. И с отстрела дичи. В 2019 году, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», весенняя охота в районах стартовала по-разному: в одних с 16 апреля, в других — с 21 апреля. Добыча дичи продлилась девять дней. Известно, что в Бердске зарегистрировано около 2000 охотников.

В постановлении губернатора Травникова о снятии ограничений на отдельные виды деятельности про охотников отдельно не сказано. Но затронуты «смежные» производства, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

5) Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1);

Выращивание многолетних культур (ОКВЭД 01.2);

Выращивание рассады (ОКВЭД 01.3);

Животноводство (ОКВЭД 01.4);

Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.5);



Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции (ОКВЭД 01.6);6) Рыболовство пресноводное (ОКВЭД 03.12);Рыбоводство пресноводное (ОКВЭД 03.22).