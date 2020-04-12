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Сезон охоты отменят из-за коронавируса весной-2020 в Новосибирской области

14:36 12.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Обычно весенняя охота стартует в регионе с отстрела дичи в середине апреля. Предполагается, что постановление на тему запрета в областном правительстве подпишут 13 апреля.

Сезон охоты отменят из за коронавируса весной 2020 в Новосибирской области
Добывать дичь охотники могут только при наличии путевки

Из-за угрозы распространения коронавируса в Новосибирской области отменят сезон весенней охоты. Предполагается, что постановление на эту тему будет подписано в понедельник, 13 апреля, в региональном правительстве.

Обычно сезон охоты весной в Новосибирской области начинается в середине апреля. И с отстрела дичи. В 2019 году, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», весенняя охота в районах стартовала по-разному: в одних с 16 апреля, в других — с 21 апреля. Добыча дичи продлилась девять дней. Известно, что в Бердске зарегистрировано около 2000 охотников.

В постановлении губернатора Травникова о снятии ограничений на отдельные виды деятельности про охотников отдельно не сказано. Но затронуты «смежные» производства, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

5) Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1);
Выращивание многолетних культур (ОКВЭД 01.2);
Выращивание рассады (ОКВЭД 01.3);
Животноводство (ОКВЭД 01.4);
Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.5);

Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции (ОКВЭД 01.6);
6) Рыболовство пресноводное (ОКВЭД 03.12);
Рыбоводство пресноводное (ОКВЭД 03.22).

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От редакции

Облом?

Аноним, 12 апреля 2020 15:01
Как запрет охоты влияет на распространение короновируса? В лентах ашанах и тд десятки тысяч людей в помещении за день проходят. Больше смахивает на преследование каких-то других целей. Ну хотите популяцию зверей увеличить так и скажите, что так мол и так. Просто в том формате котором вы это подаёте выглядит бредом сумашедшего

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