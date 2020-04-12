Устал бороться с коронавирусом на Украине Зеленский

Но сдаваться не собирается. Он перечислил меры, которые Украина принимает для сдерживания распространения вируса. В частности, страна направила самолеты в Китай и Республику Корею, чтобы привезти «все необходимое».

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — обратился глава государства к подписчикам в инстаграме.

Он перечислил меры, которые Украина принимает для сдерживания распространения вируса. В частности, страна направила самолеты в Китай и Республику Корею, чтобы привезти «все необходимое». Кроме того, президент заявил, что Украина наращивает собственное производство масок и защитных костюмов.

«Мы обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: «на Украине заболевших и умерших нет», — заключил Зеленский.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран пожаловался на нехватку защитных средств у военных и военных медиков от коронавирусной инфекции.

По последним данным Минздрава, число инфицированных коронавирусом в стране составляет 2511 человек, 73 умерли, 79 выздоровели, передает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.