Заразились 1 780 108 человек COVID-19 в мире на 12 апреля. Прирост за сутки 84 104 случая

Коронавирус выявили в 182 странах мира. В Китае за последние сутки зарегистрировано 96 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 11.04.2020 под контролем остаются 146 972 человек

В мире по состоянию на 08.00 по мск 12 апреля зарегистрировано 1 млн 780 тыс. 108 подтверждённых случаев (прирост за сутки 84 104 случая; 6 . В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 696 626 случаев (за последние сутки прирост 84008; 5,2 , сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 12.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 83 482. За сутки по состоянию прирост составил 96 случаев (0,12 . Случаев с летальным исходом – 3 349 (летальность 4 .

В период с 31.12.2019 по состоянию на 11.04.2020 на российской границе досмотрено 5 113 147 человек, за этот период выявлено 557 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 484 130 человек, по состоянию на 11.04.2020 под контролем остаются 146 972 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 423 обсерватора на 31489 мест, из них развернуто 212 обсерваторов на 18553 места, где размещено 3126 человек.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 11.04.2020 проведено 1 млн 278 тыс. 747 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.