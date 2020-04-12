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Скончались от коронавируса 24 человека за сутки к 12 апреля в России. Всего умерли 130 заболевших COVID-19 россиян

15:30 12.04.2020 Фото: pxhere.com
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За последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 15 770 человек. За день выздоровело 246 пациентов, выздоровели 1291 человек.

Скончались от коронавируса 24 человека за сутки к 12 апреля в России. Всего умерли 130 заболевших COVID 19 россиян
Смертность растет от коронавируса в России
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались от коронавируса 24 человека за сутки к 12 апреля в России. Всего умерли 130 заболевших COVID 19 россиян

Скончались от коронавируса 24 человека за сутки к 12 апреля в России. Всего умерли 130 заболевших COVID-19 россиянЗаразились 1 780 108 человек COVID-19 в мире на 12 апреля. Прирост за сутки 84 104 случаяЕщё 599 новостей

За последние сутки в России умерли 24 человека с коронавирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией 12 апреля. Общее число погибших достигло 130. Вчера умерло 12 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 14. В Московской области жертвами коронавируса стали четыре человека, двое умерло в Чечне, по одному летальному случаю в Костромской, Смоленской областях, а также Башкирии и Ингушетии.

За последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество заразившихся достигло 15 770 человек. За день выздоровело 246 человек, количество выписанных пациентов возросло до 1291 человек.

В Новосибирской области жертв коронавируса пока нет. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще 10 зараженных коронавирусом выявили в Новосибирской области на утро воскресенья. Всего болеют 38 человек. 10 пациентов с коронавирусом уже здоровы и выписаны из новосибирской больницы. в Бердске коронавируса нет.

Число заболевших коронавирусом в мире уже превысило 1,7 млн, умерли свыше 103 тыс. Больше всего зараженных в США — около 502 тыс. Россия находится на 16-м месте по числу заболевших. За сутки в России выявили более 2000 новых случаев заражения, всего — 15 770.

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