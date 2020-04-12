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Видео массовых побоищ в очередях за продуктами в Турции попали в Сеть

15:45 12.04.2020 Фото: Соцсети
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Власти страны запретили выходить из дома за несколько часов до полуночи 10 апреля. За нарушение режима был объявлен штраф в 2,5 тыс. турецких лир (более 27,5 тыс. рублей). Перепуганные жители крупных турецких городов кинулись скупать еду.

Видео массовых побоищ в очередях за продуктами в Турции попали в Сеть
Турция показала всему миру, что комендантский час грозит массовыми беспорядками

Неожиданное введение в Турции комендантского часа из-за угрозы распространения коронавируса спровоцировало массовые беспорядки в очередях за продуктами питания во многих городах.

Власти страны запретили выходить из дома за несколько часов до полуночи 10 апреля. За нарушение режима был объявлен штраф в 2,5 тысячи турецких лир (более 27,5 тысячи рублей). Перепуганные жители крупных городов страны кинулись скупать воду, хлеб, муку и другие продукты.

Видео массовых потасовок в огромных очередях попало в Интернет.

Турция усилила ограничительные меры по борьбе с коронавирусом и ввела 48-часовой карантин в 30 городах. Под запрет выхода попали Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Ор.

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