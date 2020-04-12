12.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Провалился асфальт на проезжей части по ул. Первомайской в Бердске

15:58 12.04.2020 Фото: Сергея Болдырева/АвтоБердск
0

Из-за образовавшихся пустот под дорогой, полностью блокирована одна полоса улицы в направлении выезда из Бердска на трассу Р-256.

Провалился асфальт на проезжей части по ул. Первомайской в Бердске
Место провала огородили шинами и сигнальной лентой

Провал дороги у железнодорожного переезда на ул. Первомайской в Бердске образовался минувшей ночью и был обнаружен сегодня, 12 апреля, сотрудниками ГИБДД, заступившими на дежурство.

Прорыва канализационного коллектора, судя по отсутствию специфического запаха на месте происшествия, не произошло. По предварительным данным, сообщает АвтоБердск, асфальт подмыло из-за прорыва водопроводной ветки подходящей к коллектору. К ее ремонту коммунальщики приступят не ранее понедельника.

В настоящее время провал огорожен сигнальной лентой и старыми колесами с расположенной поблизости шиномонтажки. Полностью блокирована одна полоса улицы Первомайской в сторону выезда из Бердска в районе поста ГИБДД.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорогу на Первомайской ремонтируют каждый год. Но асфальт снова и снова проваливается. Под проезжей частью проложен канализационный коллектор.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Коллектор нужно было прокладывать в стороне от дороги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПровалился асфальт на проезжей части по ул. Первомайской в Бердске
15:58 12-04-2020
Провалился асфальт на проезжей части по ул. Первомайской в Бердске
Видео массовых побоищ в очередях за продуктами в Турции попали в Сеть
15:45 12-04-2020
Видео массовых побоищ в очередях за продуктами в Турции попали в Сеть
Скончались от коронавируса 24 человека за сутки к 12 апреля в России. Всего умерли 130 заболевших COVID-19 россиян
15:30 12-04-2020
Скончались от коронавируса 24 человека за сутки к 12 апреля в России. Всего умерли 130 заболевших COVID-19 россиян
БердскПропавшего 8-летнего мальчика нашли в час ночи в магазине Бердска. Он сбежал на самокате на прогулке в Академгородке 6
15:22 12-04-2020
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли в час ночи в магазине Бердска. Он сбежал на самокате на прогулке в Академгородке
Заразились 1 780 108 человек COVID-19 в мире на 12 апреля. Прирост за сутки 84 104 случая
15:17 12-04-2020
Заразились 1 780 108 человек COVID-19 в мире на 12 апреля. Прирост за сутки 84 104 случая
БердскДым над Бердском: Сжигают сухую траву военные возле аэродрома "Бердск-Центральный"
15:02 12-04-2020
Дым над Бердском: Сжигают сухую траву военные возле аэродрома
Устал бороться с коронавирусом на Украине Зеленский
14:46 12-04-2020
Устал бороться с коронавирусом на Украине Зеленский
БердскСезон охоты отменят из-за коронавируса весной-2020 в Новосибирской области 1
14:36 12-04-2020
Сезон охоты отменят из-за коронавируса весной-2020 в Новосибирской области
Без респираторов и противочумных костюмов: Рассказал, как возил 20 вернувшихся из Таиланда заразившийся COVID-19 фельдшер в Новосибирске 1
14:17 12-04-2020
Без респираторов и противочумных костюмов: Рассказал, как возил 20 вернувшихся из Таиланда заразившийся COVID-19 фельдшер в Новосибирске
БердскРодителей 8-летнего ночного беглеца с самокатом из Академгородка в Бердск проверит полиция
13:46 12-04-2020
Родителей 8-летнего ночного беглеца с самокатом из Академгородка в Бердск проверит полиция