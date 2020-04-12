Провалился асфальт на проезжей части по ул. Первомайской в Бердске

Из-за образовавшихся пустот под дорогой, полностью блокирована одна полоса улицы в направлении выезда из Бердска на трассу Р-256.

Место провала огородили шинами и сигнальной лентой

Провал дороги у железнодорожного переезда на ул. Первомайской в Бердске образовался минувшей ночью и был обнаружен сегодня, 12 апреля, сотрудниками ГИБДД, заступившими на дежурство.

Прорыва канализационного коллектора, судя по отсутствию специфического запаха на месте происшествия, не произошло. По предварительным данным, сообщает АвтоБердск, асфальт подмыло из-за прорыва водопроводной ветки подходящей к коллектору. К ее ремонту коммунальщики приступят не ранее понедельника.

В настоящее время провал огорожен сигнальной лентой и старыми колесами с расположенной поблизости шиномонтажки. Полностью блокирована одна полоса улицы Первомайской в сторону выезда из Бердска в районе поста ГИБДД.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорогу на Первомайской ремонтируют каждый год. Но асфальт снова и снова проваливается. Под проезжей частью проложен канализационный коллектор.