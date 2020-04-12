Плохо бегает: Вырвавшего сумку с 6000 рублей у пенсионерки догнали и скрутили ее родственники в Академгородке

Грабитель-рецидивист не смог сбежать с добычей. Теперь 38-летнего жителя Новосибирска проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

11 апреля около 14.00 у дома №34 по улице Иванова был совершен грабеж – мужчина вырвал из рук 75-летней пенсионерки сумку и попытался скрыться с похищенным

В Академгородке граждане задержали уличного грабителя, сообщили в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области в воскресенье.

11 апреля около 14.00 у дома №34 по улице Иванова был совершен грабеж – мужчина вырвал из рук 75-летней пенсионерки сумку и попытался скрыться с похищенным. Свидетелями преступления стали граждане – отец и сын, которые сумели догнать и задержать злоумышленника. Прибывшим по вызову патрулем полиции грабитель был доставлен дежурную часть, а похищенное изъято.

Личность подозреваемого была установлена – им оказался 38-летний житель Калининского района, ранее судимый за кражу и разбой. В сумке потерпевшей, как выяснилось, находился кошелек с 6 тысячами рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к аналогичным преступлениям, совершенным в Новосибирске.