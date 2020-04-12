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Сбежали из психушки прямо в пижамах 6 опасных пациентов. Они угрожали убить медиков в Иркутске

16:20 12.04.2020 Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Шестеро сбежавших из психиатрической больницы напали на медсестру, угрожали ей и санитару физической расправой. Сейчас все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ищут беглецов. СК возбудил уголовное дело.

Сбежали из психушки прямо в пижамах 6 опасных пациентов. Они угрожали убить медиков в Иркутске
Шесть мужчин сбежали из психбольницы в Иркутске

Шесть мужчин сбежали из Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейный.

Инцидент произошёл ночью 12 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Сейчас все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые уполномоченные полиции ищут сбежавших.

СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту угрозы убийством медику Иркутской областной психиатрической больницы №1. Шесть сбежавших пациентов медучреждения напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. По данному факту следственным отделом по Свердловскому району города Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Приметы пациентов:

1.Виноградов Дмитрий Витальевич, 27.12.1997 г.р., уроженец Усолья-Сибирского. Был одет: синяя пижама, белые сандалии.

2. Кондратюк Степан Александрович, 12.05.1994 г.р., уроженец Тулунского района. Детали одежды устанавливаются.

3. Манусов Валерий Викторович, 22.01.1998 г.р., уроженец Осинского района. Был одет: мастерка «Адидас» с красными полосами на рукавах, пижамные штаны синего цвета.

4. Шилов Павел Юрьевич, 30.03.1992 г.р., уроженец Иркутска. Был одет: спортивный костюм, сандалии темные, на штанах белые надписи в районе кармана.

5. Михалев Дмитрий Витальевич 01.01.2000 г.р., уроженец Осинского района. Детали одежды устанавливаются.

6. Кузнецов Николай Анатольевич, 17.03.2001 г.р., уроженец Иркутска. Был одет: светло-серая толстовка с капюшоном и черными рукавами, темные сандалии.

Тех, кто видел сбежавших пациентов или что-либо знает об их место положении, просят незамедлительно сообщить в дежурную часть ОП-2 МУ МВД России «Иркутское» по телефону (3952) 42-04-51, «02» или «112».

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