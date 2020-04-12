Разориться или нарушить карантин? Ресторатор требует открыть точки общепита в Петербурге

Он подсчитал убытки: в одном ресторане – 870 тысяч, во втором — 1 млн 340 тысяч. Итого более двух миллионов рублей. Даже полученного месяц назад кредита не хватит, чтобы покрыть все расходы. А банки насчитали пени.

Скандальный ресторатор заявил о планах нарушить запрет и открыть рестораны в Петербурге

Ресторатор Александр Затуливетров пообещал открыть свои заведения 15 апреля, если власти не объявят режим ЧС «или то, что там должна объявить власть». Его возмутило, что общепит закрыт, несмотря на работу многих других учреждений в городе.

В Петербурге ресторатор Александр Затуливетров на своей странице в Facebook пообещал открыть свои заведения 15 апреля.

Совладелец двух заведений общественного питания заявил, что откроет рестораны в том случае, если власти не объявят режим ЧС или ЧП, «или то, что там должна объявить власть». По его словам, ни арендодатели, ни банки особо не идут навстречу — банк перенес на месяц плановый платеж по кредиту, но начислил за это пени, поставщики также продолжают требовать выплат, а сотрудникам необходимо платить зарплату.

Затуливетров сообщил: его беспокоит, что сфера общественного питания стала «прокаженной», и особенно его возмущает это на фоне того, что многие другие горожане на этой неделе начали работать в старом режиме.

По словам ресторатора, «объявленная в конце марта неделя выходных была встречена обществом с тревогой и пониманием», но его не устраивает, что «предприятия общественного питания неожиданно стали одним из главных источников возможного заражения».

В конце марта в Петербурге из-за введенных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией закрылись все рестораны и кафе. Некоторые из них продолжили работать на доставку, однако заведения даже в таком формате теряют огромную выручку, передают «Невские новости».

— Вчера я подсчитал расходы за март, — написал Затуливетров 9 апреля на своей странице в Facebook. — В одном ресторане – 870 тысяч, во втором — 1 млн 340 тысяч. Итого более двух миллионов рублей. Даже полученного месяц назад кредита не хватит, чтобы покрыть все расходы. Ещё в начале марта все мы получили и, что важно, моментально исполнили предписания Роспотребнадзора относительно безопасного пребывания посетителей в ресторанах. Если их недостаточно — мы сами разработаем меры предосторожности, мы определим безопасные расстояния и позволим людям определять, безопасны мы, или нет.

Заканчивается текст воззванием: Затуливетров официально объявляет о том, что откроет свои рестораны 15 апреля, если до этого времени не объявят режим чрезвычайной ситуации. И более того — призывает всех «неравнодушных людей» последовать его примеру.

— Сейчас у меня просто нет выхода, — рассказал Александр КП. — Если я не откроюсь, я станут разочарованием для своих сторонников и позором для противников. У меня уже появились сторонники в разных городах, но я, если честно, сам их теперь отговариваю следовать моему примеру, потому что чувствую ответственность. Я вовсе не хочу открывать рестораны любой ценой. Для меня сейчас главное — отстоять свои принципы и заявить обществу, властям, что мы, рестораторы, тоже люди, и наши права и интересы нужно учитывать.

Между тем коллеги Александра по несчастью признаются: такой радикальный подход они не разделяют, но вопросом «как жить дальше?» задаются в последнее время с пугающей частотой.

— Нам фактически не оказывается никакой поддержки, — констатирует Елена Янишевская, представитель ресторанной группы The Hat Group, владеющей сетью городских заведений. — То, что уже есть — например, предоставление кредитов на более мягких условиях — не работает. А когда заработает, я боюсь, будет уже поздно. Да и кредит — да, он поможет прямо сейчас, но никак не снимет те обязательства, которые будут со временем все увеличиваться и увеличиваться.

По словам Янишевской, заведения общественного питания в городе сейчас оказались между молотом и наковальней. С одной стороны — нет доходов, зато есть потребности в плате за аренду помещений, коммуналку, да и сотрудникам, которые оказались без работы не по своей воле, тоже нужно чем-то платить. С другой — у потенциальных клиентов деньги тоже понемногу кончаются. Так что даже когда рестораны, бары и кафе наконец-то откроются, велика вероятность, что туда просто никто не придет.

— Кто-то из моих коллег говорил, что 90 % городских заведений общепита эти каникулы не переживут, — продолжает Янишевская. — Я, в общем-то, с этим согласна. Конечно, этот сегмент очень динамичный, и на месте тех, кто разорится, тут же откроются другие. Но это будут уже не проверенные временем бары и рестораны со своей репутацией, историей и клиентурой, а что-то непонятное и, вполне возможно, не очень качественное.

Единственный выход — в спешке переквалифицироваться из общепита в торговлю или же организовать доставку продуктов на дом. Но и то и то по щелчку пальцев не делается — а значит, положение большинства ресторанов и кафе, по сути, абсолютно безвыходное.

Такую же позицию заняла и петербургская ассоциация малых предприятий. По словам ее председателя, Владимира Малышева, проблемы бизнеса он понимает и разделяет, но устраивать демарши во время эпидемии смысла не видит.

— Конечно, нужны дополнительные меры поддержки, — констатирует Малышев. — Снижение или отмена арендной платы, коммуналки и так далее. Люди, чей бизнес оказался под угрозой, сейчас очень напряжены и взволнованы. Неудивительно, что некоторые начинают терять самообладание. Тем не менее я не думаю, что это перерастет в какой-то массовый бунт. Все-таки большинство понимает, что деваться сейчас некуда и ставить прибыль превыше человеческих жизней и здоровья безответственно.

Ну а если бунт все же случится, его, судя по всему, подавят в зародыше. По крайней мере официальные структуры заявляют — бесстрастно и строго — ничем хорошим попытка открыть рестораны, пока в городе действует режим повышенной готовности, не закончится.

А вот медики с таким подходом категорически не согласны. По их словам, главная задача сейчас — максимально разобщить людей. В магазинах, банках и метро это можно сделать, а вот в магазинах — нет.

— Сначала будет вынесено предупреждение, — объяснили «Комсомолке» в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. — Потом, если владелец заведения его не исполнит, делом займется суд. Перспективы все те же: закрытие и штраф в размере от 300 000 до 500 000 рублей.

Но и такая перспектива Затуливетрова не пугает:

— У меня сейчас суммарно два миллиона долга, — с грустью констатирует бизнесмен. — Я что два миллиона не отдам, что два с половиной. Поэтому от своих намерений я отказываться не буду.

Дмитрий Панов, координатор общественной организации «Деловая Россия» по Северо-Западному федеральному округу:

— Бизнес сейчас нужно поддерживать в первую очередь для сохранения рабочих мест. Именно работающее население должно стать основой для восстановления экономики после нормализации эпидемиологической обстановки.

Среди наиболее эффективных, на наш взгляд мер – это отсрочка по страховым платежам и возможность через полгода выплачивать ее не полностью, а помесячно в течении года с целью сохранения фонда оплаты труда и недопущения «второй волны» неплатежей после окончания льготного периода. Также большим подспорьем для населения станут федеральные субсидии работающим и неработающим гражданам и семьям с детьми, а также кредитные каникулы для населения. Нельзя забывать и о поручении Президента Правительству и Центробанку в течение пяти дней предоставить предложения по действующим кредитам организаций и граждан.