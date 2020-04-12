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Собрался на свидание: Разбил голову бутылкой шампанского продавщице вор-рецидивист в магазине Бердска

17:17 12.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пьяный житель Сосновки, собираясь в гости к девушке, украл шампанское и шоколадку в супермаркете. Отбиваясь от сотрудницы магазина, он ударил ее с размаху по голове. Суд арестовал грабителя на 2 месяца.

Собрался на свидание: Разбил голову бутылкой шампанского продавщице вор рецидивист в магазине Бердска
Суд Бердска арестовал рецидивиста

Инцидент с применением насилия в отношении продавца произошел в одном из магазинов Бердска утром 9 апреля. Пьяный  мужчина взял с полки бутылку шампанского и шоколадку, пошел к выходу, не собираясь оплачивать покупку. Администратор торгового зала попыталась задержать «покупателя», но тот успел сбежать.

Сотрудница магазина догнала вора на улице. Но тот размахнулся и ударил женщину бутылкой по голове. Рана оказалась серьезной — он рассек потерпевшей голову до крови. Сотрудники магазина вызвали полицию. Немедленно составили ориентировку. Оперативники быстро вычислили грабителя — 33-летний житель села Сосновка.

По версии задержанного, он шел к девушке. И не хотел появляться на пороге любимой с пустыми руками. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в суде, подозреваемый арестован на 2 месяца. Отягчающим обстоятельством стала судимость за кражу и наличие в данный момент условного срока.

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От редакции

Любовь творит чудеса?

Аноним, 12 апреля 2020 17:52
а как бы девушка была рада царскому подарку
Аноним, 12 апреля 2020 19:04
А где был корзинкособиратель ?
Гость, 12 апреля 2020 19:40
Связано с насилием - теперь грабёж переквалифицЫруют в разбой! И - "поооо тундреееее, по железной дорооооогееее..."
Анна автоледи, 12 апреля 2020 19:48
То ли еще будет, если не начать всем работать....
Эх, 12 апреля 2020 20:09
Любовь зла..)

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