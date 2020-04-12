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#Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»?

17:11 12.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе. На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск. На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

#Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»?
Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru

Судя по ситуации с коронавирусом в мире и России вряд ли мы сможем пройти строем Бессмертного полка в Бердске на День Победы. И не только в Бердске, но и в других городах – вряд ли. В последние годы в полк вставали более 7000 бердчан.
— Говорить о том, что все будет массово, — это несбыточный оптимизм. Нужно это понимать. Но нужно понимать и то, что никто не подрывает нашу память, никто не делает под нее подкоп. Такова реальность. Рисковать здоровьем людей нельзя ни при каких условиях. Мэрия Москвы еще до указа о карантине говорила, что не нужно людей старше 60 лет заранее призывать куда-то идти, принимать участие. Ведь они в группе риска. Поэтому наша позиция — не проводить массовое шествие на улице. «Бессмертный полк» — это не всегда колонна людей. Это память, это личная история, то что может проявляться в разных формах, в зависимости от желания человека. В День Победы он может быть с родными за столом, на кладбище у своих предков — провести этот день так, как ему хотелось бы. Если человек будет в этот день думать о ком-то конкретном, мы считаем, это соответствует смыслу «Бессмертного полка». А смысл — это память, — рассказал ранее автор акции Сергей Лапенков.

Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru

С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе.

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Как можно прислать фото своего героя?

На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

Принести в редакцию: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте – в предлагаемые новости или сообщения.

https://vk.com/kurersredaberdsk

Что присылать: фотографию – не менее 1200 на 600 пикселей, ФИО, звание, пару предложений о вашем герое.

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От редакции

Слава и светлая память всем, кто принес Победу Родине на фронте и в тылу! А было это 75 лет назад....

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