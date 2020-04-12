С вербою в руках под звон колоколов спешат на видео жители Бердска в церковь на Вербное воскресенье

Горожане не обращали внимание на реплики о «сидеть дома». Праздник оказался сильнее самоизоляции.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Верное воскресенье 12 апреля около церкви в Микрорайоне Бердска на видео фотографа Алексея Юши.

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