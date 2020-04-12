12.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

С вербою в руках под звон колоколов спешат на видео жители Бердска в церковь на Вербное воскресенье

17:34 12.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
9 5

Горожане не обращали внимание на реплики о «сидеть дома». Праздник оказался сильнее самоизоляции.

Верное воскресенье 12 апреля около церкви в Микрорайоне Бердска на видео фотографа Алексея Юши.

Мнение читателей
2
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ходили сегодня в храм?

aleks, 12 апреля 2020 17:42
НВР:
нет
Аноним, 12 апреля 2020 17:54
Зачем спешить на видео?
Аноним, 12 апреля 2020 18:00
Зачем.дань моде.В Бога верю,в церковь нет
Ирина, 12 апреля 2020 18:18
Да,ходили и очень этому рады! С праздником всех берчан!
Аноним, 12 апреля 2020 19:44
Если хотя бы один с вирусом придет, растащите заразу по всему городу
Аноним, 12 апреля 2020 19:20
В Новосибирске толпами народ прёт в церкви. Страна непуганных ......
Аноним, 12 апреля 2020 19:25
В Бога верю в церковь не хожу. Не по христианске строить роскошный храм возле руин под названием больница
Жители города, 12 апреля 2020 19:36
Стройте,кто мешает?Власти хотя бы имеющее имущество отремонтировали!Храмы строят не на государственные деньги!
Ого, 12 апреля 2020 20:19
А сам-то автор, чё по городу постоянно шляется? Приключений ищет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

85% из 1306 заболевших за сутки в Москве младше 65 лет
20:12 12-04-2020
85% из 1306 заболевших за сутки в Москве младше 65 лет
1 млн 780 тысяч заболели коронавирусом на 12 апреля в мире
20:06 12-04-2020
1 млн 780 тысяч заболели коронавирусом на 12 апреля в мире
2186 заболели COVID-19 за 12 апреля в России. Из них 1306 в Москве. Список регионов
19:59 12-04-2020
2186 заболели COVID-19 за 12 апреля в России. Из них 1306 в Москве. Список регионов
БердскХорошие новости: никто больше не заболел COVID-19 на вечер 12 апреля в Новосибирской области
19:50 12-04-2020
Хорошие новости: никто больше не заболел COVID-19 на вечер 12 апреля в Новосибирской области
Бердск#Бессмертныйполкдомабердск: "Бессмертный полк" идет по Бердску. В 2020 году - онлайн
19:39 12-04-2020
#Бессмертныйполкдомабердск:
БердскС вербою в руках под звон колоколов спешат на видео жители Бердска в церковь на Вербное воскресенье 9
17:34 12-04-2020
С вербою в руках под звон колоколов спешат на видео жители Бердска в церковь на Вербное воскресенье
БердскСобрался на свидание: Разбил голову бутылкой шампанского продавщице вор-рецидивист в магазине Бердска 5
17:17 12-04-2020
Собрался на свидание: Разбил голову бутылкой шампанского продавщице вор-рецидивист в магазине Бердска
Бердск#Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»?
17:11 12-04-2020
#Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»?
Промывать нос солью от коронавируса посоветовал Минздрав 2
16:57 12-04-2020
Промывать нос солью от коронавируса посоветовал Минздрав
Разориться или нарушить карантин? Ресторатор требует открыть точки общепита в Петербурге 1
16:44 12-04-2020
Разориться или нарушить карантин? Ресторатор требует открыть точки общепита в Петербурге