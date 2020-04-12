Верное воскресенье 12 апреля около церкви в Микрорайоне Бердска на видео фотографа Алексея Юши.
С вербою в руках под звон колоколов спешат на видео жители Бердска в церковь на Вербное воскресенье
Горожане не обращали внимание на реплики о «сидеть дома». Праздник оказался сильнее самоизоляции.
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