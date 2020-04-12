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#Бессмертныйполкдомабердск: «Бессмертный полк» идет по Бердску. В 2020 году — онлайн

19:39 12.04.2020
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Как можно прислать фото своего героя? На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск. На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

Ваш подвиг — бессмертен. Мы в вечном долгу. Светлая память тем, кто погиб и кто ушел после. Честь и низкий поклон всем, кто помнит ту страшную войну. Бессмертный полк каждую минуту проходит по миру… Встань и ты со своим героем. 

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Герой Анны Исаковой (Семенчиной)

Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru

С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе.

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Как можно прислать фото своего героя?

На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

Принести в редакцию: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте – в предлагаемые новости или сообщения.

https://vk.com/kurersredaberdsk

Что присылать: фотографию – не менее 1200 на 600 пикселей, ФИО, звание, пару предложений о вашем герое.


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Помним и чтим всех, погибших, ушедших и живых.

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