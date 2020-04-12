2186 заболели COVID-19 за 12 апреля в России. Из них 1306 в Москве. Список регионов

За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 52 регионах, сообщил Роспотребнадзор.
Распределение по субъектам:
1. Москва — 1306
3. Санкт-Петербург — 69
4. Мурманская область — 61
5. Нижегородская область — 42
6. Краснодарский край – 31
8. Владимирская область – 23
9. Республика Мордовия – 23
10. Республика Башкортостан – 19
11. Брянская область – 18
13. Чеченская Республика – 17
14. Рязанская область – 16
15. Тамбовская область – 15
16. Пермский край – 15
18. Ростовская область – 14
19. Воронежская область – 12
20. Ямало-Ненецкий АО – 12
21. Республика Бурятия – 12
23. Амурская область – 11
24. Тюменская область – 9
25. Ставропольский край – 8
26. Астраханская область – 8
28. Республика Северная Осетия – 7
29. Республика Марий Эл – 7
30. Саратовская область – 7
31. Белгородская область – 5
33. Калининградская область – 5
34. Ленинградская область – 5
35. Кабардино-Балкарская Республика – 5
36. Волгоградская область – 5
38. Свердловская область – 4
39. Забайкальский край – 4
40. Костромская область – 3
41. Тульская область – 3
43. Самарская область – 3
44. Республика Саха (Якутия) — 3
45. Карачаево-Черкесская Республика – 2
46. Удмуртская Республика – 2
48. Республика Крым – 2
49. Курская область – 1
50. Кировская область – 1
51. Курганская область – 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1291 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.