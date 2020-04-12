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2186 заболели COVID-19 за 12 апреля в России. Из них 1306 в Москве. Список регионов

19:59 12.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Далее по количеству инфицированных идет Московская область — 278 и Санкт-Петербург — 69. В Новосибирской области — 10 случаев коронавиурса.

2186 заболели COVID 19 за 12 апреля в России. Из них 1306 в Москве. Список регионов
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1291 человек
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
2186 заболели COVID 19 за 12 апреля в России. Из них 1306 в Москве. Список регионов

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За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 52 регионах, сообщил Роспотребнадзор. 

Распределение по субъектам:
1. Москва — 1306

2. Московская область — 278
3. Санкт-Петербург — 69
4. Мурманская область — 61
5. Нижегородская область — 42
6. Краснодарский край – 31
7. Красноярский край — 25
8. Владимирская область – 23
9. Республика Мордовия – 23
10. Республика Башкортостан – 19
11. Брянская область – 18
12. Ивановская область – 18
13. Чеченская Республика – 17
14. Рязанская область – 16
15. Тамбовская область – 15
16. Пермский край – 15
17. Ярославская область – 14
18. Ростовская область – 14
19. Воронежская область – 12
20. Ямало-Ненецкий АО – 12
21. Республика Бурятия – 12
22. Чувашская Республика – 11
23. Амурская область – 11
24. Тюменская область – 9
25. Ставропольский край – 8
26. Астраханская область – 8
27. Ульяновская область – 8
28. Республика Северная Осетия – 7
29. Республика Марий Эл – 7
30. Саратовская область – 7
31. Белгородская область – 5
32. Липецкая область – 5
33. Калининградская область – 5
34. Ленинградская область – 5
35. Кабардино-Балкарская Республика – 5
36. Волгоградская область – 5
37. Иркутская область – 5
38. Свердловская область – 4
39. Забайкальский край – 4
40. Костромская область – 3
41. Тульская область – 3
42. Вологодская область – 3
43. Самарская область – 3
44. Республика Саха (Якутия) — 3
45. Карачаево-Черкесская Республика – 2
46. Удмуртская Республика – 2
47. Омская область – 2
48. Республика Крым – 2
49. Курская область – 1
50. Кировская область – 1
51. Курганская область – 1
52. Приморский край — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1291 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

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