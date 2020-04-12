2186 заболели COVID-19 за 12 апреля в России. Из них 1306 в Москве. Список регионов

Далее по количеству инфицированных идет Московская область — 278 и Санкт-Петербург — 69. В Новосибирской области — 10 случаев коронавиурса.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1291 человек

За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 52 регионах, сообщил Роспотребнадзор.

Распределение по субъектам:

1. Москва — 1306



2. Московская область — 2783. Санкт-Петербург — 694. Мурманская область — 615. Нижегородская область — 426. Краснодарский край – 317. Красноярский край — 258. Владимирская область – 239. Республика Мордовия – 2310. Республика Башкортостан – 1911. Брянская область – 1812. Ивановская область – 1813. Чеченская Республика – 1714. Рязанская область – 1615. Тамбовская область – 1516. Пермский край – 1517. Ярославская область – 1418. Ростовская область – 1419. Воронежская область – 1220. Ямало-Ненецкий АО – 1221. Республика Бурятия – 1222. Чувашская Республика – 1123. Амурская область – 1124. Тюменская область – 925. Ставропольский край – 826. Астраханская область – 827. Ульяновская область – 828. Республика Северная Осетия – 729. Республика Марий Эл – 730. Саратовская область – 731. Белгородская область – 532. Липецкая область – 533. Калининградская область – 534. Ленинградская область – 535. Кабардино-Балкарская Республика – 536. Волгоградская область – 537. Иркутская область – 538. Свердловская область – 439. Забайкальский край – 440. Костромская область – 341. Тульская область – 342. Вологодская область – 343. Самарская область – 344. Республика Саха (Якутия) — 345. Карачаево-Черкесская Республика – 246. Удмуртская Республика – 247. Омская область – 248. Республика Крым – 249. Курская область – 150. Кировская область – 151. Курганская область – 152. Приморский край — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1291 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.