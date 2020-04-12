1 млн 780 тысяч заболели коронавирусом на 12 апреля в мире

Прирост за сутки 84 104 случая; 6 %. В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 696 626 случаев за последние сутки прирост 84008; 5,2 %.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 423 обсерватора на 31489 мест, из них развернуто 212 обсерваторов на 18553 места, где размещено 3126 человек

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики.

В мире по состоянию на 08.00 по мск 12.04.2020 зарегистрировано 1 млн 780 тыс. 108 подтверждённых случаев (прирост за сутки 84 104 случая; 6 . В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 696 626 случаев (за последние сутки прирост 84008; 5,2 .

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 12.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 83 482. За сутки по состоянию прирост составил 96 случаев (0,12 . Случаев с летальным исходом – 3 349 (летальность 4 .

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 11.04.2020 досмотрено 5 113 147 человек, за этот период выявлено 557 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 484 130 человек, по состоянию на 11.04.2020 под контролем остаются 146 972 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 423 обсерватора на 31489 мест, из них развернуто 212 обсерваторов на 18553 места, где размещено 3126 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 19435 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 182 заболевших – респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 129 – грипп А, 104 – грипп В, 37 – парагрипп, 3 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция, 2 – сальмонеллез, в 60 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у 51 заболевшего микстинфекции.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 11.04.2020 проведено 1 млн 278 тыс. 747 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 30 апреля 2020 года продлены все ограничения, в том числе по проведению международных мероприятий. Также федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 240 нормативных, методических и рекомендательных документов.

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.