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85% из 1306 заболевших за сутки в Москве младше 65 лет

20:12 12.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 10158 случаев коронавируса. За последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной инфекцией.

85% из 1306 заболевших за сутки в Москве младше 65 лет
Также 3,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
85% из 1306 заболевших за сутки в Москве младше 65 лет

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 10158 случаев коронавируса.

45% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет и еще 15,5% старше 65 лет, причем почти 5% из них – старше 80 лет. Также 3,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

50,4% среди новых заболевших – женщины, 49,6% — мужчины.

В Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной инфекцией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе.

Сегодня в столице для приема больных с коронавирусной инфекцией работают не только городские, но и федеральные, и частные клиники. По мере необходимости их число будет увеличено.

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