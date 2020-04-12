14-16 апреля покажут вышла ли на плато заболеваемости по COVID-19 Россия, заявила Голикова

Голикова оценила сроки появления эффекта от режима самоизоляции

Середина следующей недели покажет, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или число зараженных продолжает расти, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», увидели РИА Новости.

По ее словам, Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля — необходимо, чтобы прошло два цикла по две недели. После этого уже можно будет оценить, «какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается».

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве), 130 пациентов умерли, 1291 вылечился, 146 тысяч остаются под наблюдением. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.