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14-16 апреля покажут вышла ли на плато заболеваемости по COVID-19 Россия, заявила Голикова

20:28 12.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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По ее словам, Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля — необходимо, чтобы прошло два цикла по две недели.

14 16 апреля покажут вышла ли на плато заболеваемости по COVID 19 Россия, заявила Голикова
Голикова оценила сроки появления эффекта от режима самоизоляции

Середина следующей недели покажет, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или число зараженных продолжает расти, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», увидели РИА Новости.
По ее словам, Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля — необходимо, чтобы прошло два цикла по две недели. После этого уже можно будет оценить, «какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается».
По последним данным, в России зафиксировано 15 770 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве), 130 пациентов умерли, 1291 вылечился, 146 тысяч остаются под наблюдением. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.

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От редакции

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Новый мэр, 12 апреля 2020 21:01
Я не согласен с тем, что экономист Голикова разъясняет населению о вирусном заболевании, где наш санитарный врач? Напомню, что именно она стояла за оптимизацией здравоохранения РФ, а теперь мы имеем то что она наоптимизировала.
Аноним, 12 апреля 2020 22:00
Жизненное кино:
https://www.youtube.com/watch?v=A-ItwfwDLco&feature=youtu.be

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