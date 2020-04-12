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Татьяна Буланова попала с инсультом в реанимацию

21:57 12.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/buslya/?hl=ru
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Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.

Татьяна Буланова попала с инсультом в реанимацию

Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.

«Она находится в реанимации, состояние стабильное. Ей стало лучше. Она под наблюдением врачей. У нее предынсультное состояние было. Она пришла сделать МРТ, в итоге ее оставили в больнице», — рассказал Сергеев

Концертный директор добавил, что певица поддерживает с ним связь, а уже в понедельник, 13 апреля, будет известна дата выписки.

Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Свои первые песни она записала с группой «Летний сад», после того как в декабре 1989 года познакомилась с Николаем Тагриным, руководителем группы. В 1996 году Татьяна выпустила альбом «Мое русское сердце», в который вошла песня «Ясный мой свет». Композиция была удостоена «Золотого граммофона». Буланова несколько раз снималась в кино и появлялась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Осторожно, модерн!». В 2004 году она получила звание заслуженной артистки России.

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