Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»?

С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе. На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск. На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru

Судя по ситуации с коронавирусом в мире и России вряд ли мы сможем пройти строем Бессмертного полка в Бердске на День Победы. И не только в Бердске, но и в других городах – вряд ли. В последние годы в полк вставали более 7000 бердчан.

— Говорить о том, что все будет массово, — это несбыточный оптимизм. Нужно это понимать. Но нужно понимать и то, что никто не подрывает нашу память, никто не делает под нее подкоп. Такова реальность. Рисковать здоровьем людей нельзя ни при каких условиях. Мэрия Москвы еще до указа о карантине говорила, что не нужно людей старше 60 лет заранее призывать куда-то идти, принимать участие. Ведь они в группе риска. Поэтому наша позиция — не проводить массовое шествие на улице. «Бессмертный полк» — это не всегда колонна людей. Это память, это личная история, то что может проявляться в разных формах, в зависимости от желания человека. В День Победы он может быть с родными за столом, на кладбище у своих предков — провести этот день так, как ему хотелось бы. Если человек будет в этот день думать о ком-то конкретном, мы считаем, это соответствует смыслу «Бессмертного полка». А смысл — это память, — рассказал ранее автор акции Сергей Лапенков.

Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru



С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе.

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