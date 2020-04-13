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Тук-тук: Дома никого нет! Коронавирус закрыл двери для гостей

13:53 13.04.2020 Фото: EPA / ANTONIO BAT
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84% опрошенных россиян перестали видеться с друзьями, 69% — с пожилыми родственниками, 80% отказались от прогулок. Причина и цель – снижение опасности распространения коронавируса.

Тук тук: Дома никого нет! Коронавирус закрыл двери для гостей
Выходы из дома по важным причинам — поход в магазин, или аптеку, — россияне также сократили
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Тук тук: Дома никого нет! Коронавирус закрыл двери для гостей

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84% опрошенных россиян перестали видеться с друзьями, 69% — с пожилыми родственниками, 80% отказались от прогулок. Причина и цель – снижение опасности распространения коронавируса.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о практиках, применяемых россиянами для обеспечения безопасности себя и близких в условиях пандемии.
При встрече 69% россиян не будут пожимать друг другу руки или обниматься: 49% вообще перестали это делать, оставшиеся 20% делают крайне редко. Эта группа по стране выросла на 24 п.п. с 26 марта.

В Москве избегают тактильных контактов 77% жителей, 58% категорически перестали это делать. По сравнению с 26 марта это значение увеличилось на 22 п.п.

Абсолютное большинство опрошенных перестали участвовать в личных встречах с друзьями и знакомыми (84%), с 26 марта эта доля выросла на 27 п.п. В Москве изолировались от друзей 90% жителей, +24 п.п. с 26 марта.

Встречи с пожилыми родственниками и знакомыми ограничили 69% россиян, что на 28 п.п. больше, чем 26 марта. В Москве доля тех, кто таким образом беспокоится о безопасности пожилых людей, составила 75%, + 22 п.п. с конца марта.

В два раза больше людей перестали гулять или сократили количество прогулок: 80% vs 40% 26 марта. В столице их доля составляет 88% — на 36 п.п. больше, чем две недели назад.

Выходы из дома по важным причинам — поход в магазин, или аптеку, — россияне также сократили. 76% делают это значительно реже или не делают вовсе, эта доля увеличилась на 38 п.п. Не выходят за покупками 82% москвичей, что на 33 п.п. больше, чем 26 марта.

Источник: ВЦИОМ

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