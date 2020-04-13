8 новых случаев коронавируса на 13 апреля в Новосибирской области: COVID-19 привезли из Казахстана и Москвы

Один пациент – близкий родственник ранее заболевшего. Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали.

Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен

По данным оперативного штаба на 9 утра 13 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло 46. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19. Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен. Медицинское наблюдение за ними установлено.

Два случая – завозные: Казахстан и Москва. Один пациент – близкий родственник ранее заболевшего. Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали. Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования.

В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 13 апреля госпитализировано 102 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 36 из них диагноз лабораторно подтвержден. Напомним, 10 пациентов с коронавирусом уже выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.