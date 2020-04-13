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8 новых случаев коронавируса на 13 апреля в Новосибирской области: COVID-19 привезли из Казахстана и Москвы

18:15 13.04.2020 Фото: pexeles.com
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Один пациент – близкий родственник ранее заболевшего. Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали.

8 новых случаев коронавируса на 13 апреля в Новосибирской области: COVID 19 привезли из Казахстана и Москвы
Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен

По данным оперативного штаба на 9 утра 13 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло 46. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19. Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен. Медицинское наблюдение за ними установлено.

Два случая – завозные: Казахстан и Москва. Один пациент – близкий родственник ранее заболевшего. Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали. Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования.

В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 13 апреля госпитализировано 102 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 36 из них диагноз лабораторно подтвержден. Напомним, 10 пациентов с коронавирусом уже выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.

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От редакции

Самоизолировались?

Аноним, 13 апреля 2020 14:57
НВР:А на БПЗ(Барнаульском патронном заводе) сегодня был первый рабочий день!Вот так-то.сограждане!Начальник,который мне позвонил утром,сказал,что им,якобы,сам губернатор разрешил начать работу.И срать хотели капиталисты на наши жизни и здоровье-им доход нужен.Голикова ведь ясно сказала,что Путин неслучайно назвал 30 апреля концом срока самоизоляции,т.к.нужно два периода по 14 дней.Мы же просидели всего один из них и...марш-марш на работу.

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