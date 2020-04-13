Каждый день пропускаешь стаканчик? И тебе уже за 40? Пора узнать, как алкоголь влияет на тебя

Некоторые пьют алкоголь, чтобы обеззаразить ротовую полость и пищевод, забывая, что вирус попадает в организм через слизистые не только ротовой полости, но глаз и носа

Врачи в беседе с изданием The Telegraph рассказали, как злоупотребление спиртными напитками влияет на организм людей старше 40 лет.

Почетный профессор Университетского колледжа Лондона и главный врач благотворительной организации Drinkaware Пол Уоллес рассказал, что алкоголь влияет практически на все системы организма. В частности, он проникает сквозь гематоэнцефалический барьер в мозг, где работает как депрессант. Человек испытывает воодушевление и подъем в момент употребления алкоголя, однако спиртное оказывает угнетающее воздействие на суждения, логику, планирование и самоконтроль.

«Со временем регулярное употребление алкоголя повышает склонность к проблемам с настроением, к развитию тревожности и депрессии», — отметил врач.



Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув пояснил, что постоянное употребление алкоголя может спровоцировать развитие розацеа — хронического покраснения кожи из-за увеличения кровеносных сосудов. Также алкоголь может провоцировать стресс и тревогу, в результате чего в организме вырабатываются андрогенные гормоны, которые стимулируют появление угревой сыпи. Кожа, как он отметил, теряет влагу, а нехватка жидкости в организме может вызывать шелушение или припухлости под глазами. Употребление сахаров, если человек предпочитает вино или пиво, может повредить ДНК и коллаген в коже — это, в свою очередь, приводит к быстрому старению.У выпивающих алкоголь в два раза больше дневной нормы людей риск инсульта увеличивается также в два раза, предупредил Уоллес. Кроме того, злоупотребление спиртным приводит к повышению давления.Заместитель главного врача British Heart Foundation Майк Нэптон предупредил, что чрезмерное употребление алкоголя негативно сказывается на способности сердца перекачивать кровь. Это повышает риск развития сердечной недостаточности.Печень также страдает от злоупотребления спиртными напитками, предупредила гепатолог из больницы Королевского колледжа Лондона Дебби Шоукросс. Этот орган постепенно накапливает жиры, что при частом употреблении алкоголя с 40 до 55 лет вместе с хроническим воспалением приводит к образованию фиброзной ткани. Печень, как отметила врач, уменьшается. Все это может привести к циррозу и другим заболеваниям.Репродуктолог и главный врач Midland Fertility Джиллиан Локвуд напомнила, что злоупотребление алкоголем может привести к снижению количества тестостерона у мужчин.

Источник: РИА Новости