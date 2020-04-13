13.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Сколько дней заражают окружающих вылечившиеся от COVID-19? Узнай!

13:57 13.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Пациенты, находившиеся в критическом состоянии, могут до 5 недель выделять коронавирус даже после исчезновения клинических признаков болезни.

Сколько дней заражают окружающих вылечившиеся от COVID 19? Узнай!
Более легкое течение болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, у тех, кто прививался от гриппа, не обязательно связано с фактом вакцинации
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сколько дней заражают окружающих вылечившиеся от COVID 19? Узнай!

Рекорд: 2 558 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в России на 13 апреляБлокирующее размножение коронавируса лекарство нашли ученыеЕщё 615 новостей

После излечения тяжелых пациентов от новой коронавирусной инфекции они могут быть заразными для окружающих спустя более чем месяц после исчезновения всех клинических признаков пневмонии. Об этом рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус-2» на телеканале «Россия 1» замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Вирусолог, который в первые дни эпидемии ездил в Китай, теперь находится в Италии в городе Бергамо, где больше всего заразившихся и умерших. По его словам, чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду. Пациенты, находившиеся в критическом состоянии, могут до 5 недель выделять коронавирус даже после исчезновения клинических признаков болезни.

По словам вирусолога, более легкое течение болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, у тех, кто прививался от гриппа, не обязательно связано с фактом вакцинации. По данным исследований медиков и в Китае, и в Европе, порядка 20-25 процентов случаев заболевания представляют собой смешанную инфекцию — сезонный грипп плюс коронавирус. При этом если иммунитет человека готов сражаться с вирусом гриппа, если есть вполне эффективная вакцина, то такой пациент гораздо легче перенесет и коронавирусную инфекцию, так как надо будет сражаться лишь с одним врагом вместо двух.

Источник: vesti.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы переболели коронавирусом? Расскажите свою историю - 3-00-10.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

18 человек умерло от коронавируса на 13 апреля в России. COVID-19 унес 148 жизней россиян
15:00 13-04-2020
18 человек умерло от коронавируса на 13 апреля в России. COVID-19 унес 148 жизней россиян
БердскДорогие ямки: На аварийный ремонт 2000 кв.метров дорог потратили 900 000 рублей в Бердске
15:00 13-04-2020
Дорогие ямки: На аварийный ремонт 2000 кв.метров дорог потратили 900 000 рублей в Бердске
Рекорд: 2 558 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в России на 13 апреля
14:57 13-04-2020
Рекорд: 2 558 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в России на 13 апреля
"А мама пьет": Сдал ушедшую в запой на самоизоляции маму 12-летний сын полиции в Москве
14:45 13-04-2020
Видео побега из психушки и нападения на санитаров шестью психбольными попало в Сеть
14:42 13-04-2020
Видео побега из психушки и нападения на санитаров шестью психбольными попало в Сеть
Секс, как самая вкусная таблетка от коронавируса COVID-19
14:31 13-04-2020
Секс, как самая вкусная таблетка от коронавируса COVID-19
Второй роддом №10 закрыли на карантин из-за роженицы с коронавирусом в Петербурге 1
14:30 13-04-2020
Второй роддом №10 закрыли на карантин из-за роженицы с коронавирусом в Петербурге
Теть, дай 10 рублей!
14:20 13-04-2020
Теть, дай 10 рублей!
БердскСтояла час в очереди на улице: Возмущается новым графиком работы почты жительница Бердска
14:15 13-04-2020
Стояла час в очереди на улице: Возмущается новым графиком работы почты жительница Бердска
Выбрали уже профессию? ТОП самых перспективных профессий нового десятилетия
14:11 13-04-2020
Выбрали уже профессию? ТОП самых перспективных профессий нового десятилетия