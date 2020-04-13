Сколько дней заражают окружающих вылечившиеся от COVID-19? Узнай!

Более легкое течение болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, у тех, кто прививался от гриппа, не обязательно связано с фактом вакцинации

После излечения тяжелых пациентов от новой коронавирусной инфекции они могут быть заразными для окружающих спустя более чем месяц после исчезновения всех клинических признаков пневмонии. Об этом рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус-2» на телеканале «Россия 1» замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Вирусолог, который в первые дни эпидемии ездил в Китай, теперь находится в Италии в городе Бергамо, где больше всего заразившихся и умерших. По его словам, чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду. Пациенты, находившиеся в критическом состоянии, могут до 5 недель выделять коронавирус даже после исчезновения клинических признаков болезни.

По словам вирусолога, более легкое течение болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, у тех, кто прививался от гриппа, не обязательно связано с фактом вакцинации. По данным исследований медиков и в Китае, и в Европе, порядка 20-25 процентов случаев заболевания представляют собой смешанную инфекцию — сезонный грипп плюс коронавирус. При этом если иммунитет человека готов сражаться с вирусом гриппа, если есть вполне эффективная вакцина, то такой пациент гораздо легче перенесет и коронавирусную инфекцию, так как надо будет сражаться лишь с одним врагом вместо двух.

Источник: vesti.ru