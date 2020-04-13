75 дней до Победы: праздник провели хорошо, живем прекрасно, только скучновато

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Привет с фронта! 5.5.44 г.

Добрый день или вечер! Здравствуйте, дорогие мои сестра Катя, Маруся и Шура, ваши детки Геннадий и Шурик, с приветом к вам и наилучшими пожеланиями ваш брат Федор и моя жена Рая.



Фронтовик шлет весточку родным

Дорогие мои, сестра, не получая долгое время от вас писем, решил сообщить о себе. Праздник провели хорошо, живем прекрасно, только скучновато, хочется поглядеть на всех вас и вместе выпить чарку. Получил Орден Отечественной войны. Пока все, пишите о себе, ваш брат (подпись).ОТКРЫТОЕ ПИСЬМОНовосиб. Обл.Новосибирского р-наСело БердскУл. Байдукова дом 9Трифоновой Марии Конон.П/п 21135-фТрифонову Федору Кононовичу (подпись)