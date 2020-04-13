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75 дней до Победы: праздник провели хорошо, живем прекрасно, только скучновато

19:52 13.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Трифонов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: праздник провели хорошо, живем прекрасно, только скучновато
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: праздник провели хорошо, живем прекрасно, только скучновато

75 дней до Победы: праздник провели хорошо, живем прекрасно, только скучновато75 дней до Победы: был очень рад, узнав, что вы сейчас с молочком — это хорошоЕщё 45 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Привет с фронта! 5.5.44 г.
Добрый день или вечер! Здравствуйте, дорогие мои сестра Катя, Маруся и Шура, ваши детки Геннадий и Шурик, с приветом к вам и наилучшими пожеланиями ваш брат Федор и моя жена Рая.

Дорогие мои, сестра, не получая долгое время от вас писем, решил сообщить о себе. Праздник провели хорошо, живем прекрасно, только скучновато, хочется поглядеть на всех вас и вместе выпить чарку. Получил Орден Отечественной войны. Пока все, пишите о себе, ваш брат (подпись).
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Новосиб. Обл.
Новосибирского р-на
Село Бердск
Ул. Байдукова дом 9
Трифоновой Марии Конон.
П/п 21135-ф
Трифонову Федору Кононовичу (подпись)

75 дней до Победы: праздник провели хорошо, живем прекрасно, только скучновато

Фронтовик шлет весточку родным

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