75 дней до Победы: праздник провели хорошо, живем прекрасно, только скучновато

Сюжет: 75 дней до Победы
«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».
Привет с фронта! 5.5.44 г.
Добрый день или вечер! Здравствуйте, дорогие мои сестра Катя, Маруся и Шура, ваши детки Геннадий и Шурик, с приветом к вам и наилучшими пожеланиями ваш брат Федор и моя жена Рая.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Новосиб. Обл.
Новосибирского р-на
Село Бердск
Трифоновой Марии Конон.
П/п 21135-ф
Трифонову Федору Кононовичу (подпись)