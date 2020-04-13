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Второй роддом №10 закрыли на карантин из-за роженицы с коронавирусом в Петербурге

14:30 13.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В родильном доме №16 уже введены ограничительные мероприятия после подтверждения коронавирусной инфекции у одной из рожениц. Инфекция выявили у молодой женщины на 28-й неделе беременности.

Второй роддом №10 закрыли на карантин из за роженицы с коронавирусом в Петербурге
Бердский роддом пока на карантин не закрыт

Петербургский родильный дом N10 закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус у одной из поступивших женщин, до этого на карантинный режим был переведен роддом N16, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

«Роддом N10 закрыт на приём новых пациентов. У одной из пациенток — подозрение на COVID-19. Сейчас ее перевели в больницу им. Боткина», — сообщили агентству в пресс-службе.

По информации ведомства, тесты на коронавирус будут сделаны всем сотрудникам и пациентам роддома.

Ранее сообщалось, что в родильном доме №16 в Санкт-Петербурге введены ограничительные мероприятия после подтверждения новой коронавирусной инфекции у одной из рожениц. Новая коронавирусная инфекция была выявлена у молодой женщины на 28-й неделе беременности. С пневмонией она переведена в Клиническую инфекционную больницу имени C.П. Боткина.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 557 случаев заражения COVID-19. Умерло 4 человека. Выздоровело 74 человека, по данным оперштаба. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 5589 человек. На карантине находится 8039 человек, из них 39 — в обсерваторе, 5564 — на самоизоляции, 2436 — контактные.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Страшно?

Евгений, 13 апреля 2020 14:54
Конечно, страшно! Вы бы хоть в заголовке писали, что не в Бердске, а то так и обоср...ся можно

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