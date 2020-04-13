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Блокирующее размножение коронавируса лекарство нашли ученые

13:59 13.04.2020 Фото: pixabay.com
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Медики выяснили, что лекарство от ВИЧ нельфинавир эффективно останавливает репликацию вируса даже при использовании малых доз.

Блокирующее размножение коронавируса лекарство нашли ученые
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Блокирующее размножение коронавируса лекарство нашли ученые

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Антиретровирусный препарат нельфинавир способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Токай в Исехаре. Результаты их исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Ученые проверили влияние девяти антиретровирусных препаратов на вирусные частицы SARS-CoV-2. Медики выяснили, что лекарство от ВИЧ нельфинавир эффективно останавливает репликацию вируса даже при использовании малых доз.

В заключении экспертов говорится, что нельфинавир стоит включить в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса.

Ученые подчеркнули, что проверенного средства для лечения коронавируса не найдено, поэтому нужно срочно тестировать эффективные противовирусные препараты.

Ранее ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что на сегодняшний день лекарства, которое помогало бы на 100% при новом коронавирусе, пока нет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 12 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире превысило 1,7 млн. При этом более 110 тыс. человек скончались, более 412 тыс. пациентов вылечились.

Источник: Известия

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