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Эпидемия COVID-19 завершится в июне в России, заявил академик. При каких условиях?

14:03 13.04.2020 Фото: pixabay.com
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По оптимистичному прогнозу, это должно произойти в начале июня, но при условии, что не будет серьезных врачебных ошибок, а жители страны дисциплинированно сократят контакты друг с другом, подчеркнул он. А победа возможна только при создании вакцины.

Эпидемия COVID 19 завершится в июне в России, заявил академик. При каких условиях?
По оптимистичному прогнозу, это должно произойти в начале июня, но при условии, что не будет серьезных врачебных ошибок

Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил в интервью «Парламентской газете» ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.
По его словам, сроки окончания эпидемии зависят, в частности, и от того, как россияне будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации правительства.
По оптимистичному прогнозу, это должно произойти в начале июня, но при условии, что не будет серьезных врачебных ошибок, а жители страны дисциплинированно сократят контакты друг с другом, подчеркнул он.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — заключил академик.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, новой коронавирусной инфекцией заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи умерли. В России выявили 11 917 больных, почти 800 выздоровели, 94 человека скончались.

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От редакции

Соблюдаете самоизоляцию?

Аноним, 13 апреля 2020 14:42
" В России выявили 11 917 больных"

Размещать новости двухдневной давности о текущей эпидемии-это нормально????
На вчерашний день уже было 15770....

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