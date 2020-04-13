Эпидемия COVID-19 завершится в июне в России, заявил академик. При каких условиях?

По оптимистичному прогнозу, это должно произойти в начале июня, но при условии, что не будет серьезных врачебных ошибок, а жители страны дисциплинированно сократят контакты друг с другом, подчеркнул он. А победа возможна только при создании вакцины.

По оптимистичному прогнозу, это должно произойти в начале июня, но при условии, что не будет серьезных врачебных ошибок

Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил в интервью «Парламентской газете» ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

По его словам, сроки окончания эпидемии зависят, в частности, и от того, как россияне будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации правительства.

По оптимистичному прогнозу, это должно произойти в начале июня, но при условии, что не будет серьезных врачебных ошибок, а жители страны дисциплинированно сократят контакты друг с другом, подчеркнул он.



«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — заключил академик.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, новой коронавирусной инфекцией заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи умерли. В России выявили 11 917 больных, почти 800 выздоровели, 94 человека скончались.