Когда вывезут мусор с вашей улицы частного сектора Бердска. Публикуем график

Список дней, когда вывезут мусор с каждой улицы Бердска с 1 января 2020 года. Документ согласовал замглавы города.

Вывоз мусора согласован с вице-мэром Бердска Владимиром Захаровым Список дней, когда вывезут мусор с каждой улицы Бердска с 1 января 2020 года публикует «Курьер. Среда. Бердск». Документ согласовал замглавы города Владимир Захаров. График транспортирования ТКО по частному сектору г.Бердска 01.01.2020г. понедельник вторник среда четверг пятница суббота Воскресенье Водозабор поселок Агролес Водозабор поселок Агролес Водозабор поселок Боровой поселок Агролес поселок Светлый поселок Мичурина поселок Светлый поселок Мичурина поселок Светлый СНТ Заречное поселок Мичурина поселок Новый поселок Боровой поселок Новый поселок Боровой поселок Новый Юго-западный Жилмасив поселок Вега СНТ Заречное поселок Вега СНТ Заречное поселок Вега Юго-восточный Жилмасив Территория санатория Бердский Юго-западный Жилмасив Территория санатория Бердский Юго-западный Жилмасив Территория санатория Бердский За Ж/Д переездом Речкуновка Юго-восточный Жилмасив Речкуновка Юго-восточный Жилмасив Речкуновка пер.Терешковой Белинского За Ж/Д переездом Гагарина За Ж/Д переездом Гагарина Озерная 1-я Лесная 8-е марта 1-я Лесная 2-я Заводская 2-ая Октябрьская Пушкина Кутузова Б. Хмельницкого Кутузова 1-я,2-я Ельцовская 1-я Лесная Седова Гагарина 40 лет Октября 30 лет победы З.Космодемьянской Герцена Суворова Гоголя Лермонтова Гоголя Б. Хмельницкого Линейная пер.Макаренко Бородина Жуковского Бородина Бердская Ермака Пер.Свободы Водосточная Гастелло Добролюбова пер. Горького Зел. Остров Пер.Спартака Тихая Герцена Зел. Остров Гастелло Маяковского пер.Урицкого Глинки Горького Кольцова Жуковского Пионерская Некрасова Добролюбова Энергетическая Линейная Котовского Ленина 40 лет Октября Трудовая З.Космодемьянской Луговская Красина Морская Кирова 2-ая Октябрьская Земляничка Глинки Краснофлотская Новая Рабочая Северный Краснофлотская Северный Партизана Деньгина Орджоникидзе Радищева Красноармейская Котовского Морская пер. Краснофлотский Песчаная Спартака Линейная Лазо Октябрьская Красная Сибирь пер.Банковский Свердлова Луговская Ломоносова Партизанская Майская Октябрьская Светлая Ленина Нахимова Песчаная Аэродромная Пугачева Смирнова Маяковского Некрасова Рогачева пер.Майский 30 Победы Толбухина Морская Островского Трудовая Островского Северный Урицкого Новая Пархоменко Свердлова пер.Терешковой Белинского Ушакова пер. Морской пер.Горького Чапаева пер. Свободы Лунная Целинная пер.Банковский Ватутина Ермака пер. Спартака Фрунзе Чайковского Мира Кирова Орджоникидзе Лермонтова Пушкина Островского Октябрьская п. Краснофлотский Школьная Мусорского Толстого Р.Корсакова Зел.остров Щорса Лунная Нахимова М.Южный 8 Марта Пушкина Пер.Фабричная 2-ая Октябрьская П. Морозова пер.Морской Пер.Майский 30 лет победы Пролетарская Пушкина Озерная Первомайская Пер.Фабричный Кольцова Радищева Ленина Берёзовая Рогачева Полевая Ермака Боровая пер.Банковский Кутузова Школьная Степана Разина Школьная Павлика Морозова Щетинкина пер.Урицкого Щетинкина 1-я,2-я Ельцовская Рогачева Павлова Берёзовая Пер.Фабричный Аэродромная Искитимская Седова Седова Белинского Первомайская Бердская Б.Хмельницкого Советская Станиславского Водосточная Полевая Гоголя Жуковского Пионерская Толбухина Тихая Степана Разина Бородина Гастелло Суворова Толстого Красноармейская Р.Корсакова Водосточная Герцена Партизанская Фурманова Маяковского Рабочая Тихая Горького Мик-он Южный Целинная Новая Радищева Глинки Энергетическая Первомайская Партизана Деньгина пер.Морской Светлая Добролюбова З.Космодемьянской Пугачева Чехова Мира Смирнова Трудовая Земляничка Орджоникидзе Пер.Майский Седова Спартака Красноармейская Краснофлотская Свердлова пер.Макаренко Советская Терешковой Луговская Котовского Лунная Пер.Свободы Пионерская Толбухина Мира Лазо Щетинкина Пер.Спартака Суворова Урицкого Кольцова Ломоносова Берёзовая пер.Урицкого Мик-он Южный Ушакова Седова Нахимова Песчаная Степана Разина Первомайская Целинная Советская Пархоменко Чапаева Полевая Пугачева Чайковского Суворова пер.Пархоменко Льва Толстого Р.Корсакова Льва Толстого Черемушная Партизанская Ватутина Фрунзе Рабочая Фрунзе Чернышевского Свердлова пер.Горького Обская Черняховского Чапаева 2-ая Заводская Свердлова Искитимская Красина Светлая пер.Макаренко Чехова Озерная 8-е марта Лермонтова Смирнова Герцена пер.Краснофлотский Спартака Горького П.Морозова Терешковой Энергетическая Боровая Урицкого Земляничка Щорса Ушакова Лазо Пролетарская Черемушная Ломоносова Павлова Чайковского Некрасова Станиславского Чернышевского Пархоменко Льва Толстого Черняховского пер.Пархоменко Фурманова 1-я,2-я Ельцовская Ватутина Партизана Деньгина пер.Терешковой Чехова Обская Аэродромная 40 лет Октября Терешковой Бердская Кирова Черемушная Искитимская Льва Толстого Чернышевского пер.Пархоменко Фурманова Черняховского 2-ая Заводская Щорса Красина Пролетарская Боровая Павлова Станиславского Обская Также дополнительно работает мусоровоз по завкам, поступающим от регионального оператора и напрямую в ООО «ЭкоСервис»

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