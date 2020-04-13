Когда вывезут мусор с вашей улицы частного сектора Бердска. Публикуем график

Список дней, когда вывезут мусор с каждой улицы Бердска с 1 января 2020 года публикует «Курьер. Среда. Бердск». Документ согласовал замглавы города Владимир Захаров.
|График транспортирования ТКО по частному сектору г.Бердска 01.01.2020г.
|понедельник
|вторник
|среда
|четверг
|пятница
|суббота
|Воскресенье
|Водозабор
|поселок Агролес
|Водозабор
|поселок Агролес
|Водозабор
|поселок Боровой
|поселок Агролес
|поселок Светлый
|поселок Мичурина
|поселок Светлый
|поселок Мичурина
|поселок Светлый
|СНТ Заречное
|поселок Мичурина
|поселок Новый
|поселок Боровой
|поселок Новый
|поселок Боровой
|поселок Новый
|Юго-западный Жилмасив
|поселок Вега
|СНТ Заречное
|поселок Вега
|СНТ Заречное
|поселок Вега
|Юго-восточный Жилмасив
|Территория санатория Бердский
|Юго-западный Жилмасив
|Территория санатория Бердский
|Юго-западный Жилмасив
|Территория санатория Бердский
|За Ж/Д переездом
|Речкуновка
|Юго-восточный Жилмасив
|Речкуновка
|Юго-восточный Жилмасив
|Речкуновка
|пер.Терешковой
|Белинского
|За Ж/Д переездом
|Гагарина
|За Ж/Д переездом
|Гагарина
|Озерная
|1-я Лесная
|8-е марта
|1-я Лесная
|2-я Заводская
|2-ая Октябрьская
|Пушкина
|Кутузова
|Б. Хмельницкого
|Кутузова
|1-я,2-я Ельцовская
|1-я Лесная
|Седова
|Гагарина
|40 лет Октября
|30 лет победы
|З.Космодемьянской
|Герцена
|Суворова
|Гоголя
|Лермонтова
|Гоголя
|Б. Хмельницкого
|Линейная
|пер.Макаренко
|Бородина
|Жуковского
|Бородина
|Бердская
|Ермака
|Пер.Свободы
|Водосточная
|Гастелло
|Добролюбова
|пер. Горького
|Зел. Остров
|Пер.Спартака
|Тихая
|Герцена
|Зел. Остров
|Гастелло
|Маяковского
|пер.Урицкого
|Глинки
|Горького
|Кольцова
|Жуковского
|Пионерская
|Некрасова
|Добролюбова
|Энергетическая
|Линейная
|Котовского
|Ленина
|40 лет Октября
|Трудовая
|З.Космодемьянской
|Луговская
|Красина
|Морская
|Кирова
|2-ая Октябрьская
|Земляничка
|Глинки
|Краснофлотская
|Новая
|Рабочая
|Северный
|Краснофлотская
|Северный
|Партизана Деньгина
|Орджоникидзе
|Радищева
|Красноармейская
|Котовского
|Морская
|пер. Краснофлотский
|Песчаная
|Спартака
|Линейная
|Лазо
|Октябрьская
|Красная Сибирь
|пер.Банковский
|Свердлова
|Луговская
|Ломоносова
|Партизанская
|Майская
|Октябрьская
|Светлая
|Ленина
|Нахимова
|Песчаная
|Аэродромная
|Пугачева
|Смирнова
|Маяковского
|Некрасова
|Рогачева
|пер.Майский
|30 Победы
|Толбухина
|Морская
|Островского
|Трудовая
|Островского
|Северный
|Урицкого
|Новая
|Пархоменко
|Свердлова
|пер.Терешковой
|Белинского
|Ушакова
|пер. Морской
|пер.Горького
|Чапаева
|пер. Свободы
|Лунная
|Целинная
|пер.Банковский
|Ватутина
|Ермака
|пер. Спартака
|Фрунзе
|Чайковского
|Мира
|Кирова
|Орджоникидзе
|Лермонтова
|Пушкина
|Островского
|Октябрьская
|п. Краснофлотский
|Школьная
|Мусорского
|Толстого
|Р.Корсакова
|Зел.остров
|Щорса
|Лунная
|Нахимова
|М.Южный
|8 Марта
|Пушкина
|Пер.Фабричная
|2-ая Октябрьская
|П. Морозова
|пер.Морской
|Пер.Майский
|30 лет победы
|Пролетарская
|Пушкина
|Озерная
|Первомайская
|Пер.Фабричный
|Кольцова
|Радищева
|Ленина
|Берёзовая
|Рогачева
|Полевая
|Ермака
|Боровая
|пер.Банковский
|Кутузова
|Школьная
|Степана Разина
|Школьная
|Павлика Морозова
|Щетинкина
|пер.Урицкого
|Щетинкина
|1-я,2-я Ельцовская
|Рогачева
|Павлова
|Берёзовая
|Пер.Фабричный
|Аэродромная
|Искитимская
|Седова
|Седова
|Белинского
|Первомайская
|Бердская
|Б.Хмельницкого
|Советская
|Станиславского
|Водосточная
|Полевая
|Гоголя
|Жуковского
|Пионерская
|Толбухина
|Тихая
|Степана Разина
|Бородина
|Гастелло
|Суворова
|Толстого
|Красноармейская
|Р.Корсакова
|Водосточная
|Герцена
|Партизанская
|Фурманова
|Маяковского
|Рабочая
|Тихая
|Горького
|Мик-он Южный
|Целинная
|Новая
|Радищева
|Глинки
|Энергетическая
|Первомайская
|Партизана Деньгина
|пер.Морской
|Светлая
|Добролюбова
|З.Космодемьянской
|Пугачева
|Чехова
|Мира
|Смирнова
|Трудовая
|Земляничка
|Орджоникидзе
|Пер.Майский
|Седова
|Спартака
|Красноармейская
|Краснофлотская
|Свердлова
|пер.Макаренко
|Советская
|Терешковой
|Луговская
|Котовского
|Лунная
|Пер.Свободы
|Пионерская
|Толбухина
|Мира
|Лазо
|Щетинкина
|Пер.Спартака
|Суворова
|Урицкого
|Кольцова
|Ломоносова
|Берёзовая
|пер.Урицкого
|Мик-он Южный
|Ушакова
|Седова
|Нахимова
|Песчаная
|Степана Разина
|Первомайская
|Целинная
|Советская
|Пархоменко
|Чапаева
|Полевая
|Пугачева
|Чайковского
|Суворова
|пер.Пархоменко
|Льва Толстого
|Р.Корсакова
|Льва Толстого
|Черемушная
|Партизанская
|Ватутина
|Фрунзе
|Рабочая
|Фрунзе
|Чернышевского
|Свердлова
|пер.Горького
|Обская
|Черняховского
|Чапаева
|2-ая Заводская
|Свердлова
|Искитимская
|Красина
|Светлая
|пер.Макаренко
|Чехова
|Озерная
|8-е марта
|Лермонтова
|Смирнова
|Герцена
|пер.Краснофлотский
|Спартака
|Горького
|П.Морозова
|Терешковой
|Энергетическая
|Боровая
|Урицкого
|Земляничка
|Щорса
|Ушакова
|Лазо
|Пролетарская
|Черемушная
|Ломоносова
|Павлова
|Чайковского
|Некрасова
|Станиславского
|Чернышевского
|Пархоменко
|Льва Толстого
|Черняховского
|пер.Пархоменко
|Фурманова
|1-я,2-я Ельцовская
|Ватутина
|Партизана Деньгина
|пер.Терешковой
|Чехова
|Обская
|Аэродромная
|40 лет Октября
|Терешковой
|Бердская
|Кирова
|Черемушная
|Искитимская
|Льва Толстого
|Чернышевского
|пер.Пархоменко
|Фурманова
|Черняховского
|2-ая Заводская
|Щорса
|Красина
|Пролетарская
|Боровая
|Павлова
|Станиславского
|Обская
|Также дополнительно работает мусоровоз по завкам, поступающим от регионального оператора и напрямую в ООО «ЭкоСервис»
если график согласован с 1 января, то почему его публикуют в середине апреля?
И кстати никакой разницы не заметил: как в прошлом году возили, так и возят.
Не будь газет, так и не знал бы что что-то изменилось