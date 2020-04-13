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Есть ли заболевшие коронавирусом бердчане из 46 больных, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

13:32 13.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Новосибирской области уже 46 инфицированных коронавирусом. В сводках от регионального штаба не указываются города, где живут заболевшие.

Есть ли заболевшие коронавирусом бердчане из 46 больных, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Есть ли коронавирус в Бердске?
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Есть ли заболевшие коронавирусом бердчане из 46 больных, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

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Есть заболевшие среди зараженных COVID-19 в Бердске? Этот вопрос постарался выяснить «Курьер. Среда. Бердск» у главного врача ЦГБ Аллы Дробинской. Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Новосибирской области достигло 46. 5 новых из 8 больных не контактировали с больными COVID-19 и не ездили за границу. Отметим, что в сводках от регионального штаба не указывается — из каких городов и населенных пунктов области зараженные. Есть ли среди них бердчане, Алла Николаевна рассказала 13 апреля.

— У нас все анализы отрицательные, — сказала Алла Дробинская.

Есть ли те пациенты, которых перевели из Бердска в Новосибирск, поэтому они не числятся как местные заболевшие?

— Мы не переводили никого в инфекционную больницу за последнюю неделю, — отметила Алла Николаевна.

Отметим, что многие горожане не верят в то, что в нашем городе нет больных коронавирусом.

— Вы верите, что в Бердске нет заболевших? Полгорода побывавших из Таиланда, рядом аэропорт, город миллионник… Красота! Нет заболевших, — пишут читатели.

«Курьер. Среда. Бердск» также сделал запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы узнать, жители каких городов и районов заболевшие коронавирусом. Как только мы получим ответ, опубликуем продолжение. Читайте подробности в ближайшее время.

Если среди читателей есть заболевшие коронавирусом, и вам нужна какая-то помощь, или вы хотите рассказать свою историю — пишите нам на почту bkurer@mail.ru или на редакционный WhatsApp 8-953-878-90-10 — анонимность гарантируем.

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От редакции

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Аноним, 13 апреля 2020 13:46
НВР:
Да
Гость, 13 апреля 2020 14:03
месяц назад умер знакомый в Бердске, от пневмонии, мотался по стране водителем, понятно никто его не тестировал. Считаю, что нам не договаривают...

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