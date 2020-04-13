Стояла час в очереди на улице: Возмущается новым графиком работы почты жительница Бердска

Теперь отделения почтовой связи работают в определенные часы с перерывом на обед и двумя выходными.

Возле почты в Бердске собирается народ

Возмущена столпотворением в почтовых отделениях Бердска горожанка Алина. Сегодня, 13 апреля, бердчанка сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что почтовые отделения работают по новому режиму.

— Все возмущаются, что у почты выходные суббота и воскресенье. Я сегодня простояла в очереди на улице час, — отметила Алина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск».

Теперь почта работает 10.00 до 19.00 Перерыв на обед — с 13.00 до 14.00. Выходные дни суббота и воскресенье.

Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», в отделение почты можно зайти в медицинской маске и с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Все остальные ждут очереди на улице. Такие меры приняты для того, чтобы избежать распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России.