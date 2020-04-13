Меры поддержки граждан государством в пандемию COVID-19 в России. И Бердске

Чем помогут заемщикам, туристам, какие правила по ОМС. Как помогут семьям с детьми? Как поддерживают граждан РФ, которые остались за границей? Горячая линия для ипотечных заемщиков. Узнайте.

Меры поддержки граждан в пандемию

Меры государственной поддержки физических лиц в условиях коронавируса (COVID-19)

Заемщик — физлицо вправе потребовать у кредитора изменить условия кредитного договора (договора займа) для приостановления исполнения своих обязательств на срок, определенный заемщиком. Обратиться к кредитору с этим нужно в течение времени действия договора, но не позднее 30 сентября 2020 г. и при одновременном соблюдении установленных условий:

— кредитный договор (договор займа) заключен до 3 апреля 2020 г.;



— размер кредита (займа) не превышает максимального размера кредита (займа), в случае его установления Правительством РФ;— доход заемщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, снижен более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год. Правительство РФ вправе определить методику расчета среднемесячного дохода заемщика— на момент обращения заемщика с требованием к кредитору в отношении такого кредитного договора (договора займа) не действует льготный период, установленный в соответствии со ст. 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».В период приостановления исполнения заемных обязательств не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по договору и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки.Заемщик вправе определить длительность данного периода — не более шести месяцев, а также дату его начала, с соблюдением определенных условий.Срок рассмотрения кредитором требования заемщика — 5 дней.

Правительством РФ предусмотрены особенности реализации базовой программы ОМС в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. В частности:

— продлеваются сроки действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования, по 31 декабря 2020 г.;

— высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ вправе увеличить сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме, установленные в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

— медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализ) оказывается в полном объеме.



Туристам, чья поездка планировалась на период с начала действия ограничений до 1 июня 2020 г. будут возвращены денежные суммы из средств фонда персональной ответственности туроператора. Для этого туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, не позднее 15 апреля 2020 г. представляет в объединение туроператоров в сфере выездного туризма уведомление о возврате. Если такое уведомление не представлено, туроператор перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 г.

Меры поддержки отдельных категорий граждан

— ежемесячные дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно — начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев);Правительству РФ поручено обеспечить внесение в нормативные правовые акты для следующих основных изменений:

— установление минимального размер пособия по временной нетрудоспособности не менее одного МРОТ — до 31 декабря 2020 г. включительно;

— увеличения максимального размер пособия по безработице до одного МРОТ — до 31 декабря 2020 г. включительно;

— снижения до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для субъектов МСП. Ставка применяется к той части выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц, которая превышает МРОТ.

Правительством РФ определен перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, в том числе в связи с коронавирусом COVID-19. Этот перечень будет регулярно актуализироваться по результатам мониторинга экономической ситуации в РФ.

Кроме того, Правительству РФ поручено совместно с Банком России — разработать и утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики. Данный план должен включать в том числе субсидирование процентных ставок по этим кредитам, а также предоставление государственных гарантий.

По состоянию на 3 апреля 2020 г. для целей предоставления «кредитных каникул» разработана методика определения среднемесячного дохода заемщика. В частности, среднемесячный доход заемщика — физического лица определяется как частное от деления всех совокупных доходов заемщика на число календарных месяцев, в каждом из которых были установленные постановлением выплаты. При этом размер среднемесячного дохода физлица рассчитывается на основании сведений, предоставленных заемщику (заемщикам) федеральными органами исполнительной власти, государственными органами, государственными внебюджетными фондами РФ для их последующей передачи по запросу заинтересованному кредитору.

Установлены максимальные размеры потребительских и ипотечных кредитов (займов), по которым физические лица могут воспользоваться «кредитными каникулами» — обратиться с требованием об изменении условия договора о приостановлении исполнения заемщиков своих обязательств. Такие размеры варьируются от 100 тысяч рублей до 1,5 млн рублей в зависимости от целей, на которые кредит был получен.

Банк России ввел дополнительные меры для поддержки граждан-заемщиков. В частности, до 30 сентября 2020 года рекомендовано оперативно изменять валюту кредитования на рубли при обращении заемщика и в целях снижения кредитных рисков.

Кроме того, физические лица, ежемесячный доход которых упал более чем на 30% по сравнению с ежемесячным доходом за 2019 год и которые не могут исполнять обязательства по договорам займа, смогут отложить платежи по займу на срок до 6 месяцев.

Кредитным организациям рекомендовано оперативно рассматривать заявления физлиц о реструктуризации задолженности, в том числе об отсрочке погашения кредитных платежей на срок до 6 месяцев в связи со снижением дохода заемщика после 1 марта 2020 г., и принимать по ним положительные решения. Уровень дохода подтвердит, например, справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога.

Банк России рекомендовал указывать в кредитной истории физлица причины применения льготного периода. Это поможет исключать события реструктуризации долговых обязательств, связанных с распространением коронавирусной инфекции, из моделей оценки вероятности дефолта заемщика кредиторов и индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, рассчитываемого бюро кредитных историй.

Меры поддержки российских граждан, находящихся на территории иностранного государства

Правительство РФ утвердило Положение об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Данное Положение предусматривает оказание помощи гражданам, имеющим проездные документы на возвращение в РФ с 16 марта по 31 мая 2020 года. Для получения помощи необходимо заполнить электронную форму заявления об оказании помощи на едином портале государственных и муниципальных услуг. По окончании проверочных мероприятий специально образованная комиссия МИД РФ в течение 24 часов принимает решение об оказании, отказе или о прекращении помощи. В случае принятия комиссией положительного решения, оказание помощи осуществляется не позднее чем через 24 часа с момента принятия такого решения.

Помощь оказывается из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет — в размере 1600 рублей в день.

Открыт Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков

Консультацию по всем возможным вариантам решения вопроса можно получить:



— на сайте спроси.дом.рф.

На сайте каждый заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, потерявший на время возможность вносить платежи по кредиту, сможет:

— узнать информацию о получении «ипотечных каникул» или реструктуризации кредита;

— задать интересующие вопросы через форму «вопрос-ответ»;

— скачать заявление на предоставление одной из мер поддержки. Консультацию по всем возможным вариантам решения вопроса можно получить:— по бесплатному номеру 8 800 700 56 77;— на сайте спроси.дом.рф.На сайте каждый заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, потерявший на время возможность вносить платежи по кредиту, сможет:— узнать информацию о получении «ипотечных каникул» или реструктуризации кредита;— задать интересующие вопросы через форму «вопрос-ответ»;— скачать заявление на предоставление одной из мер поддержки.

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс