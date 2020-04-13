Через 8 дней от даты заявления должны начислить 5000 рублей по указу Путина семьям с маткапиталом в России, Новосибирске и Бердске

Деньги получат семьи с детьми до трех лет

Во исполнение указа президента России Владимира Путина от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» подписанным постановлением утверждены правила ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский семейный капитал. Уже понятно, что ежемесячная выплата в размере 5000 рублей будет осуществляться в апреле – июне 2020 года на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. И при этом неважно — потратила семья маткапитал или нет. Новое пособие все равно начислят. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, кому и через сколько дней положено новое пособие.

Кому выплатят пособие

Деньги выплатят лицам, проживающим на территории России и имеющим право на господдержку, предусмотренную Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Но при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года, а также семьям, которые уже распорядились средствами материнского капитала. При этом возраст ребенка не должен превышать 3-х лет, а также ребенок должен иметь гражданство РФ.

Куда подать заявление

Определён порядок подачи заявления о предоставлении выплаты в территориальный орган Пенсионного фонда, включающий в том числе возможность его подачи в электронном виде через Единый портал госуслуг или личный кабинет Пенсионного фонда, а также через МФЦ. Для получения ежемесячной выплаты можно будет обратиться с соответствующим заявлением в любое время до 1 октября 2020 года, но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату. То есть — после рождения ребенка.

Что указать в заявлении

Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, в который представляется заявление;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также его статус (мать, отец,



ребенок, мужчина — единственный усыновитель), контактный телефон.

В случае изменения фамилии в скобках указывается фамилия, данная при рождении;

страховой номер индивидуального лицевого счета;

сведения о документе, удостоверяющем личность;

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты актовой записи о рождении (номер, дата и наименование органа записи актов гражданского



состояния, составившего запись), дата рождения, место рождения, гражданство, страховой номер индивидуального лицевого счета (приналичии) ребенка (детей), не достигшего (достигших) возраста 3 лет;

сведения о реквизитах счета, открытого на заявителя или законного представителя несовершеннолетнего ребенка, для перечисления

ежемесячной выплаты (наименование учреждения банка, банковский идентификационный код (БИК), идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), номер корреспондентского счета организации, фамилия, имя, отчество (при



наличии) получателя, номер счета, открытый на заявителя или законного представителя несовершеннолетнего ребенка, назначение платежа);

сведения об ответственности за достоверность представленных сведений.

Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с проставлением даты заполнения заявления. Отделение ПФР должно рассмотреть заявление не более, чем 5 рабочих дней с даты его регистрации. По результатам рассмотрения заявления принимается решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации направляет в течение одного рабочего письмо родителям с указанием основания отказа.



Почему могут отказать в пособии

Основаниями для полного или частичного в случае, если в заявлении указаны сведения более чем об одном ребенке отказа в удовлетворении заявления являются:

возраст ребенка более 3-х лет;

Отсутствие гражданство РФ у ребенка;

лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей);

смерть ребенка (детей), в связи с рождением которого (которых) возникло право на ежемесячную выплату;



представление недостоверных сведений.



Когда переведут деньги

При рассмотрении заявления территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в том числе путем запроса в соответствующие органы с использованием единой

системы межведомственного электронного взаимодействия и Единой государственной информационной системы социального обеспечения сведений о рождении или смерти ребенка, представителе заявителя, фактах лишения родительских прав и иных сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении ежемесячной выплаты.

Датой приема заявления считается дата его регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.

Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется территориальным органом ПФР в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления на банковскую карту указанную родителем в заявлении.

При этом ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце. А в случае подачи заявления с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года ежемесячная выплата перечисляется одним платежом.