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Общество / Работа

Как выплатить зарплату умершего работника?

13:48 13.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Выплаты, начисленные после смерти работника, НДФЛ и взносами не облагаются.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Как выплатить зарплату умершего работника?

По истечении четырех месяцев со дня смерти работника причитающиеся ему деньги вы можете выплатить только его наследнику

Не позднее четырех месяцев со дня смерти работника не полученную им зарплату можно выплатить любому члену его семьи (ст. 1183 ГК РФ). Для этого он должен написать заявление, принести свидетельство о смерти и документ, подтверждающий родство, — свидетельство о браке, о рождении и т.п, рассказывают специалисты КонсультантПлюс.
В течение недели со дня получения этих документов выплатите зарплату и другие причитающиеся работнику деньги — компенсацию за неиспользованный отпуск, пособие по больничному (ст. 141 ТК РФ).
Выплаты, начисленные после смерти работника, НДФЛ и взносами не облагайте (Письма Минфина от 22.01.2020 N 03-04-05/3420, ФНС от 01.09.2017 N БС-4-11/17463).
Для налога на прибыль и при УСН включайте их в расходы в обычном порядке.
Проводки по выплатам, начисленным после смерти работника
Д 20 (23, 25, 26, 44, 69, 91) — К 70
Начислены зарплата, компенсация за отпуск, пособие по больничному работника
Д 70 — К 76
Задолженность перед умершим работником отнесена на расчеты с его родственниками
По истечении четырех месяцев со дня смерти работника причитающиеся ему деньги вы можете выплатить только его наследнику на основании свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1183 ГК РФ).
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