Кто умер с 27.03 по 12.04.2020 в Бердске

Смерть приходит всегда неожиданно. К потере близкого человека невозможно подготовиться, и для родственников умершего наступают очень сложные дни. Зачастую люди просто теряются в этой ситуации и не знают, что же нужно делать.

Огнева В.С. 02.12.48 — 27.03.20

Сафонов А.Т. 09.06.35 — 03.04.20

Гладышев Г.Н. 02.10.56 — 03.04.20

Сидорова Я.А. 06.12.32 — 03.04.20

Дурасов В.П. 02.10.40 — 03.04.20

Ланчев А.В. 18.01.36 — 03.04.20

Люфт М.А. 19.08.70 — 04.04.20

Рогачев В.А. 05.01.45 — 04.04.20

Ермолаева Ф.А. 18.02.35 — 05.04.20

Придачин М.Ф. 20.06.46 — 06.04.20

Чебакова З.В. 07.11.43 — 06.04.20

Анянов И.Н. 06.04.54 — 06.04.20

Яркова М.И. 01.09.92 — 07.04.20

Потемина М.И. 15.04.35 — 07.04.20

Черемунин А.П. 13.06.57 — 07.04.20

Зубатов В.А. 13.05.82 — 07.04.20

Прохоренко В.И. 18.02.46 — 08.04.20

Прохоренко М.В. 03.09.72 — 08.04.20

Агафонов А.А. 25.08.55 — 08.04.20

Яковлев О.А. 28.04.63 — 10.04.20

Зюзин Н.Г. 12.09.63 — 11.04.20

Марченко Е.А. 04.05.30 — 11.04.20

Романтеев В.В. 28.01.62 — 11.04.20

Гошенко О.П. 10.07.23 — 12.04.20

Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

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