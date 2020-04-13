Все, что вам нужно знать о переходе на электронную трудовую книжку

При необходимости будут выдаваться бумажные сведения, в виде выписки для предоставления их по востребованию

В России бумажные трудовые книжки будут заменяться на электронные с 2020 года. У них не будет физического носителя, все данные будут храниться в цифровом варианте, сведения о которых можно будет посмотреть на сайте ПФР или на «Госуслугах». При необходимости будут выдаваться бумажные сведения, в виде выписки для предоставления их по востребованию.

Такие меры предусматривают более быстрый доступ к трудовой информации работника, минимизирование различных ошибок в сведениях о трудовой деятельности, возможность дистанционного трудоустройства для людей, более высокий уровень сохранности персональных данных. Такие изменения приведут к более оперативной работе кадровых служб и социальных органов, а также упрощению процедур для работодателей.

Данная процедура по переходу на цифровой документооборот для работающих граждан будет в добровольном порядке по заявлению, а для тех, кто впервые будет трудоустраиваться в 2021 году, это будет являться стандартной процедурой.

Как будет выглядеть электронная трудовая книжка?

Такая трудовая книжка будет реализована только в цифровом формате, не предполагая физического носителя. Все данные можно будет посмотреть в личном кабинете на портале Госуслуг, на сайте Пенсионного фонда. Это очень удобно, ведь посмотреть сведения можно будет даже со своих смартфонов, через соответствующее приложение для телефона.

Если вам понадобятся сведения электронной трудовой книжки в бумажном виде, их можно будет получить через: работодателя (нынешний, бывший); управление Пенсионного фонда; МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных услуг).

Такая услуга будет возможна без привязки к месту жительства или работы, а значит, получить ее можно будет в любой точке страны. Например, вы прописаны и проживаете в Новосибирске, но по вынужденным обстоятельствам уехали в Казань на долгое время, это совсем не помешает вам получить сведения о своей трудовой книжке в новом городе.

8 плюсов перехода на цифровую трудовую книжку

1. Удобство и быстрый доступ для работников к информации о своей трудовой деятельности;

2. Все неточности и ошибки о сведениях трудовой сведены к нулю;

3. Возможность дистанционного, дополнительного трудоустройства;

4. Нет необходимости приобретать, хранить и вести бумажные трудовые книжки работодателям, что экономит силы и время;

5. Оформить пенсию можно дистанционно, без дополнительного документооборота, лишь по данным лицевого счета;



6. Можно использовать данные электронной трудовой книжки для получения всех государственных услуг;7. Открываются широкие возможности для работодателя и государства по использованию и обработке аналитических данных о трудовой деятельности населения.Если до конца 2020 года вы не подадите письменное заявление о желании сохранить бумажную трудовую книжку, то вы получите ее на руки. Лишь при подаче такого заявления бумажную трудовую книжку продолжат вести одновременно с электронной. А во всех остальных случаях с 2021 года сведения о трудовой деятельности будут записываться только в цифровом формате.Подготовка к данному переходу уже идет полным ходом. Каждый работодатель с 1 января 2020 года должен ежемесячно передавать отчет о трудовой деятельности в организации в Пенсионный фонд. Подавать сведения работодатель должен не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.Работодатель должен проинформировать работников об изменениях в трудовом законодательстве и праве сохранить бумажную трудовую книжку в письменном виде.

Какие сведения будет содержать в себе электронная трудовая книжка?

Она сохранит в себе практически весь перечень сведений из бумажной трудовой книжки. А это:

1. Информация о работнике;

2. Дата приема, увольнения и перевода на другую должность;

3. Данные о месте работы;



4. Информация о занимаемой должности, специализации, квалификации, профессии;5. Вид поручаемой работы;6. Дата, номер, вид документа;7. Причины прекращения трудового договора.При увольнении каждый работодатель должен будет выдать сведения о трудовой деятельности не только в электронном виде, но и на бумаге. А в случае сохранения работником бумажной трудовой книжки данные об увольнении будут фиксироваться в ней.