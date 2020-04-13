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Видео побега из психушки и нападения на санитаров шестью психбольными попало в Сеть

14:42 13.04.2020 Фото: weacom.ru
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Молодые люди напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. СК возбудил уголовное дело.

12 апреля, ночью из Иркутской областной психиатрической больницы № 1 в микрорайоне Юбилейном сбежали шесть человек. Сообщение о побеге поступило от медперсонала больницы. Сейчас все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ищут сбежавших, рассказали в пресс-службе ГУ МВД Приангарья.

Молодые люди напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой.

Следователи СК по Свердловскому району Иркутска возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) — по факту угрозы убийством медперсоналу психиатрической больницы.



Из психиатрической больницы сбежали:

Виноградов Дмитрий Витальевич, 27.12.1997, уроженец Усолья. Был одет в синюю пижаму, белые сандалии.
Кондратюк Степан Александрович, 12.05.1994, уроженец Тулунского района. Детали одежды устанавливаются.

Манусов Валерий Викторович, 22.01.1998, уроженец Осинского района. Был одет в мастерку «Адидас» с красными полосами на рукавах, пижамные штаны синего цвета.
Шилов Павел Юрьевич, 30.03.1992, уроженец Иркутска. Был одет в спортивный костюм, темные сандалии, на штанах белые надписи в районе кармана.
Михалев Дмитрий Витальевич, 01.01.2000, уроженец Осинского района. Детали одежды устанавливаются.
Кузнецов Николай Анатольевич, 17.03.2001, уроженец Иркутска. Был одет в светло-серую толстовку с капюшоном и черными рукавами, темные сандалии.
Видео побега из психушки и нападения на санитаров шестью психбольными попало в Сеть
Граждан, что-либо знающих о месте нахождения сбежавших, просят позвонить по телефонам: 8 (3952) 42-04-51 или 112 (с мобильного).

Источник: weacom.ru

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