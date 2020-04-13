Выбрали уже профессию? ТОП самых перспективных профессий нового десятилетия

Не многие дети окончательно определились с выбором будущей специальности, на которую они могли бы пойти учиться. Ведь этот выбор зависит не только от желания ребенка освоить ту или иную профессию, но и от ряда других причин.

Многим ребятам по окончанию вуза или колледжа хотелось бы стать востребованными специалистами в своей области с достойной заработной платой

Среди причин различают платные направления обучения, удаленность учебного заведения от населенного пункта с неимением возможности предоставить студенту место жительства (общежитие), а также перспективу выбранной профессии на рынке вакансий через несколько лет.

В первую очередь, актуальной проблемой среди вчерашних школьников является, конечно же, престиж специальности, ради которой стоит потратить время и усилия, чтобы освоить ее. Многим ребятам по окончанию вуза или колледжа хотелось бы стать востребованными специалистами в своей области с достойной заработной платой. Здесь следует отметить несколько факторов, которые могут повлиять на уровень зарплаты в первые месяцы трудоустройства. К ним относят уровень работодателя, к которому хочет попасть вчерашний студент; структуру кадровой политики организации, компании или предприятия, определяющей возможности карьерного роста и то, как молодой специалист проявит свои амбиции перед руководством. Важно подготовить вчерашнего студента к правильному составлению резюме, где не рекомендуется указывать несоизмеримый уровень зарплаты с опытом. Но все же будет хорошо, если во времена студенчества будущий специалист где-то подрабатывал, пусть даже и неофициально.

Специалисты в области кадровой службы дают следующие прогнозы по наиболее востребованным на рынке профессиям на ближайшие пять лет. Эти специальности принадлежат цифровым и коммуникационным технологиям, инженерии и медицине. В настоящее время идет тенденция замены человеческих ресурсов автоматизированными системами. Теперь решать простые рабочие задачи будут не кадры, а роботы, компьютерные программы или иные машины такого рода. А вот высококвалифицированный персонал или представители творческих профессий будут цениться на вес золота. Например, к устаревающим профессиям вплоть до полнейшего исчезновения к 2030 году относят секретаря-референта, документоведа, бухгалтера, статистика и аналитика, банковского операциониста, журналиста, логиста, переводчика, системного администратора.

Построить дом поможет прораб-вотчер, а вырастить новый орган – дизайнер человеческого тела

Здесь не следует впадать в отчаяние – ведь на замену чему-то старому всегда приходит что-то новое. Рынок труда в данном случае не становится исключением. Возможно, сейчас некоторые новые профессии, которые с каждым днем получают свое перспективное развитие, могут показаться из области фантастики, но они имеют место быть. К таким специальностям будут относиться адвокаты по робоэтике, дизайнеры виртуальной среды и биохакеры-фрилансеры. Так, например, профессия биоэтик заключается в полноценном обеспечении нормативно-правовой и этической деятельностью различных центров, занимающихся трансплантологией и генетическим моделированием. В будущем невозможно представить какую-либо лабораторию, относящуюся к таким центрам, без биоэтика. А вот прораб-вотчер должен уметь не только работать в современных 3D-компьютерных программах, но и обладать аналитическим складом ума. Прораб-вотчер, по-другому «цифровой строитель» – специалист, занимающийся разработкой проектов зданий и сооружений с помощью обозначенных выше компьютерных 3D-программ. Такой человек заменит раз и навсегда прораба, ведь ход и оценка строительства будет происходить теперь на экране монитора ПК.

Культура, эстетика и искусство – никогда не выйдут из моды

На сегодняшний день кадровые специалисты делают отметку на специальностях, которые относятся к техническим направлениям. По-прежнему будут востребованы и медицинские профессии. Появится такое направление и вакансия, как дизайнер человеческого тела, занимающийся восстановлением тканей и органов. Инженеры и технологи так же не останутся в стороне. Если у школьника уже сейчас отмечается математический склад ума, оперативность мышления, способность прогнозировать и анализировать и к любым начинаниям имеется творческий подход – это отличный задел на будущее! Предложения, которые смогут улучшить производственные процессы и сэкономить денежные ресурсы предприятий, ценятся не только сегодня, они ценились всегда. Не останутся без работы PR-специалисты, маркетологи, бизнесмены и специалисты, занятые в области культуры и искусства.

Большинство экспертов в области кадровой политики также отмечают, что, несмотря на роботизацию и технологичность будущей человеческой жизни, на первом месте останется эстетическая составляющая социума. Поэтому самые востребованные специальности – это те, что поддержат гармонию отношений и принесут в жизнь красоту.

На правах рекламы.